Предвыборная кампания Джо Байдена недополучит от доноров около 90 миллионов гривен

Джо Байден. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

В США крупные доноры от Демократической партии решили заморозить около 90 миллионов долларов пожертвований. Эти средства должны были направить на предвыборную кампанию Джо Байдена.

Об этом в пятницу, 12 июля, со ссылкой на собственные источники сообщило издание The New York Times.

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Решение о замораживании финансирования приняли из-за отказа Байдена снимать свою кандидатуру с президентских выборов. Об удержании средств доноры сообщили пробайденовскому суперкомитету по политической активности Future Forward.

Коалиционный избирательный штаб Future Forward отказался раскрывать подробности разговора с донорами и называть сумму удерживаемых денег. Советник суперкомитета заявил, что надеется на возвращение вкладчиков после того, как текущую неопределенность удастся разрешить.

По предварительным оценкам, сумма замороженных средств составляет около 90 миллионов долларов.

Помощница одного из доноров Future Forward миллиардера Рейда Хоффмана Рэй Стюард отметила, что доноры, удерживая пожертвования, допускают ошибку.

"Замораживание финансирования является проблематичной стратегией на этом этапе избирательного цикла. Если доноры намерены сделать заявление, удержав капитал от Future Forward или кампании Байдена, то они должны делать большие пожертвования прогрессивным некоммерческим группам, которые независимы от того, кто занимает первое место", — заявила Стюард.

Напомним, во время выступления в рамках подписания Украинского договора на Саммите НАТО в Вашингтоне в пятницу, 12 июля, Президент США Джо Байден ошибочно назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Такую оговорку американский лидер объяснил своими постоянными размышлениями над тем, как победить Путина.

Также мы сообщали, что после оговорок Байдена на Саммите НАТО высокопоставленные демократы призвали его выбыть из президентской гонки. Несмотря на такие призывы, политик настроен на борьбу за президентский пост.