Передвиборча кампанія Джо Байдена недоотримає від донорів близько 90 мільйонів гривень

Джо Байден. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

У США великі донори від Демократичної партії вирішили заморозити близько 90 мільйонів доларів пожертв. Ці кошти мали спрямувати на передвиборчу кампанію Джо Байдена.

Про це в п'ятницю, 12 липня, із посиланням на власні джерела повідомило видання The New York Times.

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Рішення щодо замороження фінансування прийняли через відмову Байдена знімати свою кандидатуру з президентських виборів. Про утримання коштів донори повідомили пробайденівському суперкомітету з політичної активності Future Forward.

Коаліаційний виборчий штаб Future Forward відмовився розкривати подробиці розмови з донорами та називати суму грошей, що утримуються. Радник суперкомітету заявив, що сподівається на повернення вкладників після того, як поточну невизначеність вдасться вирішити.

За попередніми оцінками, сума заморожених коштів становить майже 90 мільйонів доларів.

Помічниця одного з донорів Future Forward мільярдера Рейда Хоффмана Рей Стюард зазначила, що донори, утримуючи пожертви, припускаються помилки.

"Заморожування фінансування є проблематичною стратегією на цьому етапі виборчого циклу. Якщо донори мають намір зробити заяву, утримавши капітал від Future Forward або кампанії Байдена, то вони повинні робити більші пожертви прогресивним некомерційним групам, які незалежні від того, хто займає перше місце", — заявила Стюард.

Нагадаємо, під час промови в рамках підписання Українського договору на Саміті НАТО у Вашингтоні в п'ятницю, 12 липня, Президент США Джо Байден помилково назвав Володимира Зеленського "президентом Путіним". Таку обмовку американський лідер пояснив своїми постійними роздумами над тим, як перемогти Путіна.

Також ми повідомляли, що після обмовок Байдена на Саміті НАТО високопоставлені демократи закликали його вибути із президентських перегонів. Попри такі заклики, політик налаштований на боротьбу за президентську посаду.