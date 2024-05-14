Поддержка украинок в Европе будет большей — детали конгресса в Болгарии

Участницы мероприятия. Фото: Интерфакс-Украина

В Болгарии прошел Конгресс "Европейской ассоциации женщин Украины" в пятницу, 10 мая. Инициатива пытается объединить вокруг себя усилия европейских стран для того, чтобы помочь украинкам в Европе.

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

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Известно, что организатором конгресса стала "Европейская ассоциация женщин Украины".

В мероприятии приняли участие более 100 украинских лидеров. В частности, представительницы общественных женских организаций и благотворительных фондов: "Красный Крест", "Европейская диаспора Украины", "Каритас", "Синяя точка", "ФАР", "Крылья Добра", "Добро", "За Доброту", "Мы вместе", а также "Второй Дом".

На съезде участники обсуждали пять основных тем, которые касались:

гуманитарной помощи и поддержки;

сохранение украинского языка и культуры;

ментального здоровья женщин и детей;

юридической защиты и помощи;

женской предпринимательской деятельности

В конце мероприятия участники подписали меморандум о сотрудничестве между организациями.

"Конгресс "Европейской Ассоциации женщин Украины" — это место, где украинские женщины объединяются, чтобы найти поддержку, поделиться своими историями и найти общие пути к лучшему будущему", — сказала основательница и глава "Европейской ассоциации женщин Украины" Виолетта Дворникова.

Напомним, граждане Украины активно получают гражданство Чехии.

Между тем, в Германии призвали украинских беженцев искать себе работу. Там надеются, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.