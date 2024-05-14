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Підтримка українок у Європі буде більшою — деталі конгресу у Болгарії

14 травня 2024 14:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Підтримка українок у Європі буде більшою — деталі конгресу у Болгарії
Учасниці заходу. Фото: Інтерфакс-Україна
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Болгарії відбувся Конгрес "Європейської асоціації жінок України" у п'ятницю, 10 травня. Ініціатива намагається об'єднати навколо себе зусилля європейських країн для того, щоб допомогти українкам у Європі

Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна. 

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Відомо, організатором конгресу стала "Європейська асоціація жінок України".

У заході взяли участь понад 100 українських лідерок. Зокрема, представниці громадських жіночих організацій та благодійних фондів: "Червоний Хрест", "Європейська діаспора України", "Карітас", "Синя точка", "ФАР", "Крила Добра", "Добро", "За Доброту", "Ми разом", а також "Другий Дім".

На з'їзді учасники обговорювали п'ять основних тем, що стосувалися:

  • гуманітарної допомоги та підтримки;
  • збереження української мови та культури;
  • ментального здоров'я жінок та дітей;
  • юридичного захисту та допомоги;
  • жіночої підприємницької діяльності. 

Наприкінці заходу учасники підписали меморандум про співпрацю між організаціями. 

"Конгрес "Європейської Асоціації жінок України" — це місце, де українські жінки об'єднуються, щоб знайти підтримку, поділитися своїми історіями та знайти спільні шляхи до кращого майбутнього", — сказала засновниця та голова "Європейської асоціації жінок України" Віолетта Дворнікова. 

Нагадаємо, громадяни України активно отримують громадянство Чехії. 

Тим часом у  Німеччині закликали українських біженців шукати собі роботу. Там сподіваються, що кількість людей, яким надається допомога, згодом скорочуватиметься. 

війна
українці
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Європа
жінки
Болгарія
війна в Україні

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