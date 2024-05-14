Підтримка українок у Європі буде більшою — деталі конгресу у Болгарії
У Болгарії відбувся Конгрес "Європейської асоціації жінок України" у п'ятницю, 10 травня. Ініціатива намагається об'єднати навколо себе зусилля європейських країн для того, щоб допомогти українкам у Європі.
Про це повідомляє видання Інтерфакс-Україна.
Конгрес у Болгарії
Відомо, організатором конгресу стала "Європейська асоціація жінок України".
У заході взяли участь понад 100 українських лідерок. Зокрема, представниці громадських жіночих організацій та благодійних фондів: "Червоний Хрест", "Європейська діаспора України", "Карітас", "Синя точка", "ФАР", "Крила Добра", "Добро", "За Доброту", "Ми разом", а також "Другий Дім".
На з'їзді учасники обговорювали п'ять основних тем, що стосувалися:
- гуманітарної допомоги та підтримки;
- збереження української мови та культури;
- ментального здоров'я жінок та дітей;
- юридичного захисту та допомоги;
- жіночої підприємницької діяльності.
Наприкінці заходу учасники підписали меморандум про співпрацю між організаціями.
"Конгрес "Європейської Асоціації жінок України" — це місце, де українські жінки об'єднуються, щоб знайти підтримку, поділитися своїми історіями та знайти спільні шляхи до кращого майбутнього", — сказала засновниця та голова "Європейської асоціації жінок України" Віолетта Дворнікова.
Нагадаємо, громадяни України активно отримують громадянство Чехії.
Тим часом у Німеччині закликали українських біженців шукати собі роботу. Там сподіваються, що кількість людей, яким надається допомога, згодом скорочуватиметься.
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