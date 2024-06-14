На Буковине разоблачили подпольный цех по изготовлению бытовой химии

Подпольный цех по производству бытовой химии. Фото: esbu.gov.ua

В Черновицкой области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили мужчину, организовавшего подпольный цех по изготовлению бытовой химии. "Изобретательный" украинец клеил на готовую продукцию этикетки с названиями известных моющих средств.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в Бюро экономической безопасности Черновицкой области.

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Сотрудники службы нашли в цехе тару и этикетки для поддельной бытовой химии.

"Средства для стирки и другие моющие средства нелегально изготовляли в складском помещении. На готовую продукцию клеили этикетки с названиями известных торговых марок, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранным компаниям", — сообщили в Бюро экономической безопасности.

Поддельные наклейки на фальшивую бытовую химию. Фото: esbu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев — бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Схема действовала до 2022 года на предприятии по изготовлению кирпича.

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