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Подделки известных стиральных порошков — на Буковине нашли подпольное производство

14 июня 2024 05:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На Буковине разоблачили подпольный цех по изготовлению бытовой химии
Подпольный цех по производству бытовой химии. Фото: esbu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Черновицкой области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили мужчину, организовавшего подпольный цех по изготовлению бытовой химии. "Изобретательный" украинец клеил на готовую продукцию этикетки с названиями известных моющих средств.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в Бюро экономической безопасности Черновицкой области.

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Сотрудники службы нашли в цехе тару и этикетки для поддельной бытовой химии.

"Средства для стирки и другие моющие средства нелегально изготовляли в складском помещении. На готовую продукцию клеили этикетки с названиями известных торговых марок, права интеллектуальной собственности на которые принадлежат иностранным компаниям", — сообщили в Бюро экономической безопасности.

На Буковине разоблачили подпольный цех по изготовлению бытовой химии
Поддельные наклейки на фальшивую бытовую химию. Фото: esbu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины — незаконное использование знака для товаров и услуг.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев — бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Схема действовала до 2022 года на предприятии по изготовлению кирпича.

Также мы сообщали, что в Киеве владелец группы обществ и директор одного из этих обществ завладели имуществом Киевгорстроя. Злоумышленники присвоили недвижимость на сумму более 282 млн. грн.

расследование
подделки
Черновицкая область
безопасность

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