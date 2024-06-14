На Буковині викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії

Підпільний цех з виготовлення побутової хімії. Фото: esbu.gov.ua

У Чернівецькій області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили чоловіка, який організував підпільний цех з виготовлення побутової хімії. "Винахідливий" українець клеїв на готову продукцію етикетки з назвами відомих миючих засобів.

Про це у четвер, 13 червня, повідомили у Бюро економічної безпеки Чернівецької області.

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Працівники служби знайшли у цеху тару і етикетки для підробленої побутової хімії.

"Засоби для прання та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям", — повідомили у Бюро економічної безпеки.

Підробні етикетки на фальшиву побутову хімію. Фото: esbu.gov.ua

Триває досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України — незаконне використання знака для товарів і послуг.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило масштабну фінансову оборудку рідних братів — колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Схема діяла до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли.

Також ми повідомляли, що у Києві власник групи товариств та директор одного з цих товариств заволоділи майном Київміськбуду. Зловмисники привласнили нерухомість на суму понад 282 млн грн.