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Підробки відомих пральних порошків — на Буковині знайшли підпільне виробництво

14 червня 2024 05:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На Буковині викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії
Підпільний цех з виготовлення побутової хімії. Фото: esbu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Чернівецькій області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили чоловіка, який організував підпільний цех з виготовлення побутової хімії. "Винахідливий" українець клеїв на готову продукцію етикетки з назвами відомих миючих засобів.  

Про це у четвер, 13 червня, повідомили у Бюро економічної безпеки Чернівецької області. 

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Працівники служби знайшли у цеху тару і етикетки для підробленої побутової хімії. 

"Засоби для прання та інші миючі засоби нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям", — повідомили у Бюро економічної безпеки.

На Буковині викрили підпільний цех з виготовлення побутової хімії
Підробні етикетки на фальшиву побутову хімію. Фото: esbu.gov.ua

Триває досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України — незаконне використання знака для товарів і послуг.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило масштабну фінансову оборудку рідних братів — колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Схема діяла до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли.

Також ми повідомляли, що у Києві власник групи товариств та директор одного з цих товариств заволоділи майном Київміськбуду. Зловмисники привласнили нерухомість на суму понад 282 млн грн.

розслідування
підробки
Чернівецька область
безпека

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