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Во время войны в Украине существенно уменьшилось количество абортов — статистика

31 мая 2024 13:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Украине существенно уменьшилось количество абортов
Ребенок. Иллюстративное фото: vitae.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Несмотря на то, что во время полномасштабного вторжения России примерно 90 тысяч украинок совершили аборт, есть тенденция к снижению проведения таких операций. В среднем каждый год в Украине женщины предпринимают такие меры на 7% меньше, чем за предыдущий год.

Об этом сообщает Опендатамедиа в Telegram в пятницу, 31 мая.

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"Около 90 тыс. абортов совершили украинки за два года полномасштабного вторжения. Количество абортов уменьшается, в среднем, на 7% за год. Однако с 2020 по 2022 год наблюдалось снижение на 15% ежегодно", — говорится в сообщении.

В 2023 году количество абортов уменьшилось всего на 4%, это ниже тенденции прошлых лет.

Статистика абортов
Статистика проведения абортов. Инфографика Опендатамедиа

Всего за последние 13 лет абортов в Украине стало меньше в 3,6 раза. В настоящее время на тысячу новорожденных приходится 250 абортов, в то время как в 2011 году таких операций было 330 на тысячу.

Две трети всех абортов в прошлом году делали женщины от 20 до 34 лет. 1% от общего количества составляют прерывание беременности у девочек до 17 лет. 29 прерываний беременности приходится на детей до 14 лет.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович назвала население страны. Сейчас людей меньше почти на 20 миллионов, чем было в 1991 году.

За последние годы Украина сталкивается со сложностями, связанными с резкой убылью населения. Согласно данным Министерства социальной политики Украины, в ближайшие 26 лет население страны может сократиться до 25,2 миллионов человек.

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