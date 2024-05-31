В Україні суттєво зменшилась кількість абортів

Дитина. Ілюстративне фото: vitae.com

Не дивлячись на те, що під час повномасштабного вторгнення Росії приблизно 90 тисяч українок зробили аборт, є тенденція до зниження проведення таких операцій. В середньому щороку в Україні жінки вдаються до таких заходів на 7% менше ніж за попередній рік.

Про це повідомляє Опендатамедіа в Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Статистика абортів в Україні за останні роки

"Близько 90 тис. абортів зробили українки за два роки повномасштабного вторгнення. Кількість абортів зменшується, в середньому, на 7% за рік. Проте з 2020 по 2022 рік спостерігалося зниження на 15% щороку", — йдеться у дописі.

В 2023 році кількість абортів зменшилась лише на 4%, це нижче тенденції минулих років.

Статистика проведення абортів. Інфографіка Опендатамедіа

Загалом за останні 13 років абортів в Україні поменшало у 3,6 рази. Нині на тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких операцій було 330 на тисячу.

Дві третини від усіх абортів торік робили жінки від 20 до 34 років. 1% від загальної кількості складають переривання вагітності у дівчат до 17 років. 29 переривань вагітності припадає на дітей до 14 років.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович назвала кількість населення країни. Наразі людей менше майже на 20 мільйонів, ніж було в 1991 році.

За останні роки Україна стикається зі складнощами, пов'язаними із різким зменшенням населення. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, протягом найближчих 26 років населення країни може скоротитися до 25,2 мільйонів осіб.