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Первый в 2024 году саммит G7 пройдет на годовщину российского вторжения

16 февраля 2024 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Первый в 2024 году саммит G7 пройдет на годовщину российского вторжения
Саммит G7 в мае 2023 года. Фото: g7hiroshima.go.jp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Италии на годовщину вторжения России в Украину, 24 февраля, состоится первый в 2024 году саммит G7. Лидеры семи развитых стран мира соберутся в формате видеоконференции.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Саммит G7 в Италии

Агентство сообщает, что саммит состоится 24 февраля, как раз на годовщину вторжения Российской Федерации в Украину. Встречу лидеров Большой семерки проведут в видеоформате. Пока не уточняется, приглашен ли на встречу Президент Украины Владимир Зеленский.

Однако известно, что в первую годовщину саммит G7 также прошел в формате видеоконференции и там присутствовал украинский президент.

Напомним, в январе Италия возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины на 2024 год, заменив Японию.

Уже в конце января с послами стран Группы Семи встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Лидеры обсудили продолжение непрерывной финансовой помощи для нашего государства.

Добавим, недавно СМИ сообщали, что страны, входящие в G7 и лидеры Европейского Союза, рассматривают стратегию применения более 250 миллиардов долларов, находящихся под арестом у российского центрального банка как обеспечение для поддержки в финансировании процесса восстановления Украины.

Италия
переговоры
G7
саммит
война в Украине

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