Перший у 2024 році саміт G7 пройде на річницю російського вторгнення

Саміт G7 у травні 2023 року. Фото: g7hiroshima.go.jp

В Італії на річницю вторгнення Росії до України, 24 лютого, відбудеться перший у 2024 році саміт G7. Лідери семи найрозвиненіших країн світу зберуться у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Саміт G7 в Італії

Агентство повідомляє, що саміт відбудеться 24 лютого, якраз на річницю вторгнення Російської Федерації до України. Зустріч лідерів Великої сімки проведуть у відеоформаті. Наразі не уточнюється, чи запрошений на зустріч Президент України Володимир Зеленський.

Однак відомо, що у першу річницю саміт G7 також відбувся у форматі відеоконференції і там був присутній український президент.

Нагадаємо, у січні Італія очолила групу послів країн G7 з підтримки України на 2024 рік, замінивши Японію.

Вже наприкінці січня з послами країн Групи Семи зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Лідери обговорили продовження безперервної фінансової допомоги для нашої держави.

Додамо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що країни, які входять до G7 та лідери Європейського Союзу, розглядають стратегію застосування понад 250 мільярдів доларів, які перебувають під арештом у російського центрального банку, як забезпечення для підтримки у фінансуванні процесу відновлення України.