Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Перший у 2024 році саміт G7 пройде на річницю російського вторгнення arrow

Перший у 2024 році саміт G7 пройде на річницю російського вторгнення

16 лютого 2024 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Перший у 2024 році саміт G7 пройде на річницю російського вторгнення
Саміт G7 у травні 2023 року. Фото: g7hiroshima.go.jp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Італії на річницю вторгнення Росії до України, 24 лютого, відбудеться перший у 2024 році саміт G7. Лідери семи найрозвиненіших країн світу зберуться у форматі відеоконференції. 

Про це повідомляє італійське агентство ANSA

Саміт G7 в Італії 

Агентство повідомляє, що саміт відбудеться 24 лютого, якраз на річницю вторгнення Російської Федерації до України. Зустріч лідерів Великої сімки проведуть у відеоформаті. Наразі не уточнюється, чи запрошений на зустріч Президент України Володимир Зеленський.

Однак відомо, що у першу річницю саміт G7 також відбувся у форматі відеоконференції і там був присутній український президент.

Нагадаємо, у січні Італія очолила групу послів країн G7 з підтримки України на 2024 рік, замінивши Японію.  

Вже наприкінці січня з послами країн Групи Семи зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Лідери обговорили продовження безперервної фінансової допомоги для нашої держави. 

Додамо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що країни, які входять до G7 та лідери Європейського Союзу, розглядають стратегію застосування понад 250 мільярдів доларів, які перебувають під арештом у російського центрального банку, як забезпечення для підтримки у фінансуванні процесу відновлення України. 

Італія
переговори
G7
саміт
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі