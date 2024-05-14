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Передача ЗРК Patriot и подготовка к Саммиту мира — Зеленский встретился с Блинкеном

14 мая 2024 14:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Передача ЗРК Patriot и подготовка к Саммиту мира — Зеленский встретился с Блинкеном
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном во вторник, 14 мая. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Об этом рассказал глава государства в Telegram.

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"Обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина", — сказал Зеленский, комментируя встречу с Блинкеном.

Он добавил, что речь также шла о подготовке к Глобальному саммиту мира.

"Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", — сказал Зеленский.

В конце глава государства поблагодарил США и американский народ за поддержку и продолжение военной помощи для Украины.

"Сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно быстрее заработало в руках наших воинов", — написал Зеленский.

Напомним, утром 14 мая в Киев с официальным визитом прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Блинкен назвал условия, при которых возможны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. А также выразил гордость, что США вместе с Европой поддерживают Украину.

Владимир Зеленский
США
Киев
война
украинцы
Энтони Блинкен
военная помощь
Украина
саммит
ПВО
война в Украине

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