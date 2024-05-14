Передача ЗРК Patriot и подготовка к Саммиту мира — Зеленский встретился с Блинкеном
Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном во вторник, 14 мая. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Об этом рассказал глава государства в Telegram.
Встреча Зеленского и Блинкена
"Обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество. В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина", — сказал Зеленский, комментируя встречу с Блинкеном.
Он добавил, что речь также шла о подготовке к Глобальному саммиту мира.
"Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", — сказал Зеленский.
В конце глава государства поблагодарил США и американский народ за поддержку и продолжение военной помощи для Украины.
"Сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно быстрее заработало в руках наших воинов", — написал Зеленский.
Напомним, утром 14 мая в Киев с официальным визитом прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее Блинкен назвал условия, при которых возможны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. А также выразил гордость, что США вместе с Европой поддерживают Украину.
Читайте Новини.LIVE!