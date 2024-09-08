Дональд Трамп, вероятно, не придет на дебаты с Камалой Гаррис

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки этой осенью пройдут президентские выборы. Член Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что Дональд Трамп может не прийти на дебаты с Камалой Харрис.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Лидер Демократической партии в Палате представителей дала совет кандидатам в президенты перед запланированными дебатами. По словам Пелоси, политикам следует оставаться собой.

"Вы знаете, почему вы на этом посту. Вы должны показать свое "почему" людям", — сказала она.

Кроме того, по мнению Пелоси, Дональд Трамп может не явиться на дебаты с Камалой Харрис.