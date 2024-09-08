Дональд Трамп, ймовірно, не прийде на дебати з Камалою Гарріс

Пелосі вважає, що Трамп може не з'явитися на передвиборчих дебатах
8 вересня 2024 12:29
Дональд Трамп. Фото: Reuters
У Сполучених Штатах Америки цієї осені відбудуться президентські вибори. Член Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що Дональд Трамп може не прийти на дебати з Камалою Гарріс.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
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Лідерка Демократичної партії у Палаті представників дала пораду кандидатам у президенти перед запланованими дебатами. За словами Пелосі, політикам варто залишатися собою.
"Ви знаєте, чому ви на цій посаді. Ви повинні показати своє "чому" людям", — сказала вона.
Крім того, на думку Пелосі, Дональд Трамп може не з'явитися на дебати із Камалою Гарріс.
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