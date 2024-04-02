Партнеры Украины увеличивают производство снарядов для ВСУ — в ISW рассказали детали

Производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в США. Фото: AP

Ряд стран, которые являются тесными союзниками для Украины, объединились, чтобы улучшить поставки оружия и боеприпасов для нашего государства. Так, США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки из Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, которые необходимы Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) во вторник, 2 апреля.

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Аналитики рассказали, что недавно в Bloomberg сообщили новые договоренности между США и Турции. Америка хочет приобрести турецкую взрывчатку для увеличения производства 155-мм артиллерийских снарядов.

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех производственных линий металлических деталей 155-мм артиллерийских снарядов в Техасе с турецкими субподрядчиками. Один техасский завод должен начать производство уже в июне 2024 года.

Помощник министра армии США отдела закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуг Буш заявил, что армия США стремится удвоить месячное производство 155-мм снарядов в США с 28 000 снарядов в месяц до примерно 60 000 снарядов. Импорт США турецкой взрывчатки, скорее всего, поможет увеличить внутреннее производство артиллерийских боеприпасов в Америке.

Европейская и азиатская помощь

В то же время, европейские и азиатские партнеры Украины продолжают оказывать ей военную и финансовую помощь, наращивая собственные оборонно-промышленные мощности. Так, 28 марта Германия объявила о новом пакете помощи Украине, включая боеприпасы для танков Leopard, 40-мм и 155-мм артиллерийских боеприпасов и разведывательных беспилотников.

Уже 29 марта министр обороны Бельгии Человек Дедондер объявил, что его страна одобрила пакет военной помощи Украине, который предусматривает выделение 100 миллионов евро (около 107 миллионов долларов) в поддержку будущего украинского парка истребителей F-16. Впоследствии о своей помощи сообщили Япония, Италия, Чехия, Польша и другие партнеры.

Аналитики подчеркнули, что европейские страны продолжают усилия по обеспечению Украины критически важными артиллерийскими боеприпасами, в том числе по инициативе под руководством Чехии по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС.

Напомним, представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.