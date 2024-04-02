Партнери України збільшують виробництво снарядів для ЗСУ — в ISW розповіли деталі

Виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів в США. Фото: AP

Низка країн, які є тісними союзниками для України, об'єдналися, аби покращити постачання зброї та боєприпасів для нашої держави. Так, США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухівки з Туреччини, щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів, які необхідні Збройним силам України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, 2 квітня.

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Аналітики розповіли, що нещодавно у Bloomberg повідомили нові домовленості між США та Туреччині. Америка хоче придбати турецьку вибухівку для збільшення виробництва 155-м артилерійських снарядів.

Пентагон уклав контракт з американською оборонною компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох виробничих ліній металевих деталей 155-мм артилерійських снарядів у Техасі з турецькими субпідрядниками. Один техаський завод має розпочати виробництво вже в червні 2024 року.

Помічник міністра армії США відділу закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Дуг Буш заявив, що армія США прагне подвоїти місячне виробництво 155-мм снарядів у США з 28 000 снарядів на місяць до приблизно 60 000 снарядів. Імпорт США турецької вибухівки, швидше за все, допоможе збільшити внутрішнє виробництво артилерійських боєприпасів в Америці.

Європейська та азійська допомога

Водночас європейські та азійські партнери України продовжують надавати їй військову та фінансову допомогу, нарощуючи власні оборонно-промислові потужності. Так, 28 березня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, включаючи боєприпаси для танків Leopard, 40-мм і 155-мм артилерійських боєприпасів і розвідувальних безпілотників.

Вже 29 березня міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосив, що його країна схвалила пакет військової допомоги Україні, який передбачає виділення 100 мільйонів євро (близько 107 мільйонів доларів) на підтримку майбутнього українського парку винищувачів F-16. Згодом про свою допомогу повідомила Японія, Італія, Чехія, Польща та інші партнери.

Аналітики наголосили, що європейські країни продовжують зусилля щодо забезпечення України критично важливими артилерійськими боєприпасами, в тому числі через ініціативу під керівництвом Чехії щодо постачання артилерійських боєприпасів для України з-за меж ЄС.

Нагадаємо, представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Також Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.