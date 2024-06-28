Прикрывает дачу Путина в Сочи – партизаны обнаружили систему ПВО

Партизаны АТЕШ нашли систему ПВО, защищающую дачу Путина в Сочи
Партизаны движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1" в 15 километрах от летней резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.
Об этом сообщили АТЕШ в Telegram в четверг, 27 июня.
Система ПВО, вероятно, прикрывающая дачу Путина
Партизаны движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1", которая, по их мнению, прикрывает дачу российского диктатора в Сочи.
По их данным, комплекс противовоздушной обороны расположен в 15 километрах от летней резиденции Путина — Бочаров Ручей в Сочи.
"Он предназначен для защиты от воздушных угроз и включает ракеты, зенитные орудия, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей" , — говорится в сообщении.
В АТЕШ добавили, что благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.
Что известно о Бочаровом Ручее
Государственная дача РФ Бочаров ручей был построен в 1934 году вблизи города Сочи. Следует отметить, что эта резиденция достаточно строго прикреплена к должности президента. В резиденции принимают лидеров других стран. Также она является местом проведения других важных мероприятий, например, здесь часто проходят заседания постоянных членов Совета Безопасности РФ.
В сети очень мало достоверных описаний резиденции. Судя по всему, главное сооружение располагается на возвышенности, откуда открывается вид на море. В основном в особняке, кроме кабинета и спален, предусмотрены помещения для приема и размещения гостей и для охраны. На втором этаже размещается гостиная, вмещающая до 20 человек. На первом этаже есть кинотеатр.
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