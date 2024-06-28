Прикрывает дачу Путина в Сочи – партизаны обнаружили систему ПВО

Система ПВО "Панцирь-С1" в Сочи. Фото: АТЭШ

Партизаны движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1" в 15 километрах от летней резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.

Об этом сообщили АТЕШ в Telegram в четверг, 27 июня.

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Система ПВО, вероятно, прикрывающая дачу Путина

Партизаны движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1", которая, по их мнению, прикрывает дачу российского диктатора в Сочи.

По их данным, комплекс противовоздушной обороны расположен в 15 километрах от летней резиденции Путина — Бочаров Ручей в Сочи.

"Он предназначен для защиты от воздушных угроз и включает ракеты, зенитные орудия, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей" , — говорится в сообщении.

В АТЕШ добавили, что благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.

Система ПВО, прикрывающая дачу Путина по данным АТЕШ. Фото: АТЭШ

Что известно о Бочаровом Ручее

Государственная дача РФ Бочаров ручей был построен в 1934 году вблизи города Сочи. Следует отметить, что эта резиденция достаточно строго прикреплена к должности президента. В резиденции принимают лидеров других стран. Также она является местом проведения других важных мероприятий, например, здесь часто проходят заседания постоянных членов Совета Безопасности РФ.

Бочаров Ручей в 1977 году. Фото: росСМИ

В сети очень мало достоверных описаний резиденции. Судя по всему, главное сооружение располагается на возвышенности, откуда открывается вид на море. В основном в особняке, кроме кабинета и спален, предусмотрены помещения для приема и размещения гостей и для охраны. На втором этаже размещается гостиная, вмещающая до 20 человек. На первом этаже есть кинотеатр.

Заседание неизменных членов Совета сохранности РФ. Фото: росСМИ

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