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Партизаны АТЕШ нашли систему ПВО, защищающую дачу Путина в Сочи

28 июня 2024 09:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Прикрывает дачу Путина в Сочи – партизаны обнаружили систему ПВО
Система ПВО "Панцирь-С1" в Сочи. Фото: АТЭШ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Партизаны движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1" в 15 километрах от летней резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи. Эта информация поможет союзу офицеров Украины оценить военные возможности России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.

Об этом сообщили АТЕШ в Telegram в четверг, 27 июня.

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Система ПВО, вероятно, прикрывающая дачу Путина

Партизаны движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1", которая, по их мнению, прикрывает дачу российского диктатора в Сочи.

По их данным, комплекс противовоздушной обороны расположен в 15 километрах от летней резиденции Путина — Бочаров Ручей в Сочи.

"Он предназначен для защиты от воздушных угроз и включает ракеты, зенитные орудия, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей" , — говорится в сообщении.

В АТЕШ добавили, что благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории России и планировать операции по ликвидации важных военных объектов.

"АТЕШ" обнаружил систему ПВО, прикрывающую дачу путина в Сочи - фото 2
Система ПВО, прикрывающая дачу Путина по данным АТЕШ. Фото: АТЭШ

Что известно о Бочаровом Ручее

Государственная дача РФ Бочаров ручей был построен в 1934 году вблизи города Сочи. Следует отметить, что эта резиденция достаточно строго прикреплена к должности президента. В резиденции принимают лидеров других стран. Также она является местом проведения других важных мероприятий, например, здесь часто проходят заседания постоянных членов Совета Безопасности РФ.

Партизаны АТЕШ нашли систему ПВО, защищающую дачу Путина в Сочи - фото 2
Бочаров Ручей в 1977 году. Фото: росСМИ

В сети очень мало достоверных описаний резиденции. Судя по всему, главное сооружение располагается на возвышенности, откуда открывается вид на море. В основном в особняке, кроме кабинета и спален, предусмотрены помещения для приема и размещения гостей и для охраны. На втором этаже размещается гостиная, вмещающая до 20 человек. На первом этаже есть кинотеатр.

Партизаны АТЕШ нашли систему ПВО, защищающую дачу Путина в Сочи - фото 3
Заседание неизменных членов Совета сохранности РФ. Фото: росСМИ

Напомним, в Тамбовской области в России беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.

Ранее мы писали, что в Подмосковье во Фрязино возник пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Этот институт выполняет заказы для оборонной промышленности России.

владимир путин
россияне
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ПВО
Россия

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