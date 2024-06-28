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Партизани АТЕШ знайшли систему ППО, яка захищає дачу Путіна в Сочі

28 червня 2024 09:20
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикриває дачу Путіна в Сочі — партизани виявили систему ППО
Система ППО "Панцир-С1" у Сочі. Фото: АТЕШ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Партизани руху АТЕШ виявили систему ППО "Панцир-С1" за 15 кілометрів від літньої резиденції очільника Кремля Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

Про це повідомили АТЕШ у Telegram у четвер, 27 червня.

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Система ППО, яка, імовірно, прикриває дачу Путіна 

Партизани руху АТЕШ виявили систему ППО "Панцир-С1", яка на їх думку, прикриває дачу російського диктатора у Сочі.

За їхніми даними, комплекс протиповітряної оборони розташований за 15 кілометрів від літньої резиденції Путіна — Бочарів Струмка в Сочі.

"Він призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей", — йдеться в повідомленні.

В АТЕШ додали, що завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

"АТЕШ" виявив систему ППО, яка прикриває дачу путіна в Сочі - фото 2
Система ППО, яка прикриває дачу Путіна за даними АТЕШ. Фото: АТЕШ

Що відомо про Бочарів Струмок

Державна дача РФ Бочарів струмок була збудована у 1934 році поблизу міста Сочі. Потрібно зауважити, що ця резиденція досить суворо прикріплена до посади президента. У резиденції приймають лідерів інших країн. Також вона є місцем проведення інших важливих заходів — наприклад, тут часто відбуваються засідання постійних членів Ради Безпеки РФ.

Партизани АТЕШ знайшли систему ППО, яка захищає дачу Путіна в Сочі - фото 2
Бочарів Струмок у 1977 році. Фото: росЗМІ

У мережі дуже мало достовірних описів резиденції. Зважаючи на все, головна споруда розташовується на височини, звідки відкривається вид на море. В основному в особняку крім кабінету та спалень передбачені приміщення для прийому та розміщення гостей і для охорони. На другому поверсі розміщується вітальня, що вміщує до 20 осіб. На першому поверсі є кінотеатр.

Партизани АТЕШ знайшли систему ППО, яка захищає дачу Путіна в Сочі - фото 3
Засідання постійних членів Ради Безпеки РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Тамбовській області у Росії безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа. 

Раніше ми писали, що у Підмосков'ї у Фрязіно виникла пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Цей інститут виконує замовлення для оборонної промисловості Росії.

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ППО
Росія

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