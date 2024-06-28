Прикриває дачу Путіна в Сочі — партизани виявили систему ППО

Система ППО "Панцир-С1" у Сочі. Фото: АТЕШ

Партизани руху АТЕШ виявили систему ППО "Панцир-С1" за 15 кілометрів від літньої резиденції очільника Кремля Володимира Путіна в Сочі. Ця інформація допоможе спілці офіцерів України оцінити військові можливості Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

Про це повідомили АТЕШ у Telegram у четвер, 27 червня.

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Партизани руху АТЕШ виявили систему ППО "Панцир-С1", яка на їх думку, прикриває дачу російського диктатора у Сочі.

За їхніми даними, комплекс протиповітряної оборони розташований за 15 кілометрів від літньої резиденції Путіна — Бочарів Струмка в Сочі.

"Він призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей", — йдеться в повідомленні.

В АТЕШ додали, що завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території Росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів.

Система ППО, яка прикриває дачу Путіна за даними АТЕШ. Фото: АТЕШ

Що відомо про Бочарів Струмок

Державна дача РФ Бочарів струмок була збудована у 1934 році поблизу міста Сочі. Потрібно зауважити, що ця резиденція досить суворо прикріплена до посади президента. У резиденції приймають лідерів інших країн. Також вона є місцем проведення інших важливих заходів — наприклад, тут часто відбуваються засідання постійних членів Ради Безпеки РФ.

Бочарів Струмок у 1977 році. Фото: росЗМІ

У мережі дуже мало достовірних описів резиденції. Зважаючи на все, головна споруда розташовується на височини, звідки відкривається вид на море. В основному в особняку крім кабінету та спалень передбачені приміщення для прийому та розміщення гостей і для охорони. На другому поверсі розміщується вітальня, що вміщує до 20 осіб. На першому поверсі є кінотеатр.

Засідання постійних членів Ради Безпеки РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Тамбовській області у Росії безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа.

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