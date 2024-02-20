Организовывал избиения студентов на Майдане — экс-чиновнику СНБО сообщили о подозрении

Экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Фото: УНИАН

Экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Сивковичу выдвинули подозрение по факту государственной измены. Чиновник устраивал избиение студентов на Майдане Независимости в Киеве во время митингов 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Сивковичу выдвинули подозрение за организацию избиения студентов на Майдане в 2013 году

Сивкович в интересах РФ устраивал массовые избиения студентов и разгон протестующих на Майдане в 2013 году. Стало известно, что чиновник сотрудничал с Россией еще с конца 1990-х годов. Тогда чиновник работал офицером в КГБ СССР и ФСБ. Он выполнял приказы Кремля о недопущении вступления Украины в ЕС.

"Задокументировано, что в октябре 2013 года он встречался с секретарем Совета Безопасности российской федерации Николаем Патрушевым в рамках консультаций делегаций СНБО двух стран в Одессе. На этом мероприятии предатель получил указания относительно дальнейшей подрывной деятельности против Украины и подавления потенциальных протестных акций из-за отказа Украины с ЕС", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Сивкович лично в ночь на 30 ноября 2013 года контролировал действия силовиков, которые разгоняли и избивали молодежь.

В результате разгона Майдана в Киеве пострадали 55 протестующих, а еще 300 митингующих были вынуждены скрываться и бежать от силовиков в Михайловский собор.

"Эти события привели к общественно-политическому кризису, массовым протестам против действующего в то время политического руководства государства. В свою очередь это привело к усилению сепаратизма в отдельных регионах Украины и затем использовано РФ в ведении подрывной деятельности против нашего государства", — указали в ГБР.

В ведомстве добавили, что в результате принятия незаконных решений Сивкович нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Незаконная деятельность чиновника квалифицирована как государственная измена. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Скриншот поста Офиса генпрокурора

Скриншот поста Офиса генпрокурора

Напомним, советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила, что расследование по делу Майдана может длиться еще не один год. Причиной тому большое количество фигурантов. Однако за последние четыре года по этому делу было передано уже 117 обвинительных актов в суд. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Также мы писали о том, что в День Героев Небесной Сотни, 20 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасные фотографии разгона Майдана.