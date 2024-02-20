Організовував побиття студентів на Майдані — експосадовцю РНБО повідомили про підозру

Ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Фото: УНІАН

Ексзаступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу висунули підозру за фактом державної зради. Посадовець влаштовував побиття студентів на Майдані Незалежності в Києві під час мітингів 30 листопада 2013 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Сівковичу висунули підозру за організацію побиття студентів на Майдані у 2013 році

Сівкович в інтересах РФ влаштовував масові побиття студентів та розгін протестувальників на Майдані у 2013 році. Стало відомо, що посадовець співпрацював з Росією ще з кінця 1990-х років. Тоді чиновник працював офіцером у КДБ СРСР та ФСБ. Він виконував накази Кремля щодо недопущення вступу України в ЄС.

"Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки російської федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Сівкович особисто в ніч проти 30 листопада 2013 року контролював дії силовиків, які розганяли та били молодь.

Внаслідок розгону Майдану в Києві постраждало 55 протестувальників, а ще 300 учасників мітингу були вимушені переховуватися та тікати від силовиків до Михайлівського собору.

"Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави. Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім використано РФ у веденні підривної діяльності проти нашої держави", — вказали в ДБР.

У відомстві додали, що в результаті ухвалення незаконних рішень, Сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Незаконну діяльність чиновника кваліфіковано як державну зраду. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Скриншот допису Офісу генпрокурора

Скриншот допису Офісу генпрокурора

Нагадаємо, радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що розслідування у справі Майдану може тривати ще не один рік. Причиною цьому є велика кількість фігурантів. Проте за останні чотири роки у цій справі передали вже 117 обвинувальних актів до суду. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Також ми писали про те, що у День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, Президент України Володимир Зеленський показав страшні світлини розгону Майдану.