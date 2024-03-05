Организовывали атаки по Украине — Гаагский суд приказал арестовать двух военачальников РФ

Российские военачальники Сергей Кобылаш и Виктор Соколов. Фото: wikipedia

Международный уголовный суд в Гааге принял решение об аресте двух российских военачальников. Речь идет о командующем дальней авиации Сергее Кобылаше и командующем Черноморским флотом Викторе Соколове. Их обвиняют в организации атак по населению и инфраструктуре Украины и совершении многочисленных военных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.

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Как указывает СтратКом ВСУ, суд признал действия командующих на территории Украины преступлением и принял решение об их аресте. Военачальники обвиняются в преступлениях против украинцев, в частности организацию и управление обстрелами по государству и убийство граждан.

"Суд пришел к выводу, что они сознательно и неоднократно согласовывали и организовывали атаки на гражданское население и гражданские объекты Украины, нарушая многочисленные нормы международного права", — говорится в сообщении.

Следовательно, Кобылаш и Соколов будут задержаны в любой стране мира и доставлены в суд.

Скриншот поста СтратКом ВСУ

Гаагский суд вынес приговор на основе собранных доказательств Службой безопасности Украины. По данным СБУ, с 2022 по 2023 годы оккупанты под руководством Кобылаша и Соколова наносили удары крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов погибли и получили ранения десятки украинцев.

"Это уже второе решение Международного уголовного суда в отношении российских военных преступников. Оба касаются высшего военно-политического руководства РФ. И оба являются результатом системной работы следователей СБУ. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. У таких преступлений нет срока давности", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Скриншот поста СБУ

Подоляк отреагировал на приговор Гаагского суда

Решение Международного уголовного суда прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это "безупречное решение". Чиновник подчеркнул, что российские командующие регулярно использовали военные инструменты для убийства граждан Украины и нарушали суверенитет государства.

"Это решение явно указывает на три изменившихся обстоятельства. 1. Военные преступления России получат надлежащие юридические оценки… 2. Глобальный мир четко фиксирует тип той войны, которую Россия ведет на территории Украины и против гражданского населения... 3. Больше никаких табу на ордера для России и никаких "исторических отсрочек", — подчеркнул Подоляк.

Скриншот поста Подоляка

Напомним, в Международном суде в Гааге вынесено решение по делу Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Суд признал страну-террориста частично виновной в нарушении международного права.

Также мы писали, что Гаагский суд принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против РФ, касающейся "искажения понятия геноцида". В суде решили, что дело может рассматриваться "далее по существу".