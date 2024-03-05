Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Организовывали атаки по Украине — Гаагский суд приказал арестовать двух военачальников РФ arrow

Организовывали атаки по Украине — Гаагский суд приказал арестовать двух военачальников РФ

5 марта 2024 17:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Организовывали атаки по Украине — Гаагский суд приказал арестовать двух военачальников РФ
Российские военачальники Сергей Кобылаш и Виктор Соколов. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Международный уголовный суд в Гааге принял решение об аресте двух российских военачальников. Речь идет о командующем дальней авиации Сергее Кобылаше и командующем Черноморским флотом Викторе Соколове. Их обвиняют в организации атак по населению и инфраструктуре Украины и совершении многочисленных военных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Суд в Гааге выдал ордера на арест двух командующих войсками РФ

Как указывает СтратКом ВСУ, суд признал действия командующих на территории Украины преступлением и принял решение об их аресте. Военачальники обвиняются в преступлениях против украинцев, в частности организацию и управление обстрелами по государству и убийство граждан.

"Суд пришел к выводу, что они сознательно и неоднократно согласовывали и организовывали атаки на гражданское население и гражданские объекты Украины, нарушая многочисленные нормы международного права", — говорится в сообщении.

Следовательно, Кобылаш и Соколов будут задержаны в любой стране мира и доставлены в суд.

Скриншот сообщения СтратКом ВСУ
Скриншот поста СтратКом ВСУ

Гаагский суд вынес приговор на основе собранных доказательств Службой безопасности Украины. По данным СБУ, с 2022 по 2023 годы оккупанты под руководством Кобылаша и Соколова наносили удары крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов погибли и получили ранения десятки украинцев.

"Это уже второе решение Международного уголовного суда в отношении российских военных преступников. Оба касаются высшего военно-политического руководства РФ. И оба являются результатом системной работы следователей СБУ. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. У таких преступлений нет срока давности", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ

Подоляк отреагировал на приговор Гаагского суда

Решение Международного уголовного суда прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это "безупречное решение". Чиновник подчеркнул, что российские командующие регулярно использовали военные инструменты для убийства граждан Украины и нарушали суверенитет государства.

"Это решение явно указывает на три изменившихся обстоятельства. 1. Военные преступления России получат надлежащие юридические оценки… 2. Глобальный мир четко фиксирует тип той войны, которую Россия ведет на территории Украины и против гражданского населения... 3. Больше никаких табу на ордера для России и никаких "исторических отсрочек", — подчеркнул Подоляк.

Скриншот сообщения Подоляка
Скриншот поста Подоляка

Напомним, в Международном суде в Гааге вынесено решение по делу Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Суд признал страну-террориста частично виновной в нарушении международного права.

Также мы писали, что Гаагский суд принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против РФ, касающейся "искажения понятия геноцида". В суде решили, что дело может рассматриваться "далее по существу".

СБУ
война
суд
Михаил Подоляк
Гаага
Украина
военные преступления
арест
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым