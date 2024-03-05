Організовували атаки по Україні — Гаазький суд наказав арештувати двох воєначальників РФ

Російські воєначальники Сергій Кобилаш та Віктор Соколов. Фото: wikipedia

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі ухвалив рішення про арешт двох російських воєначальників. Йдеться про командувача дальньої авіації Сергія Кобилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Їх обвинувачують в організації атак по населенню та інфраструктурі України і скоєнні численних воєнних злочинів.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 5 березня.

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Як вказує СтратКом ЗСУ, суд визнав дії командувачів на території України злочином та ухвалив рішення про їх арешт. Воєначальників обвинувачують у злочинах проти українців, зокрема організацію та керування обстрілами по державі та вбивство громадян.

"Суд дійшов висновку, що вони свідомо і неодноразово погоджували та організовували атаки на цивільне населення та цивільні об'єкти України, порушуючи численні норми міжнародного права", — йдеться в повідомленні.

Відтак Кобилаш та Соколов будуть затримані у будь-якій країні світу та доставлені до суду.

Скриншот допису СтратКом ЗСУ

Гаазький суд виніс вирок на основі зібраних доказів Службою безпеки України. За даними СБУ, з 2022 по 2023 роки окупанти під керівництвом Кобилаша та Соколова завдавали ударів крилатими ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів загинули та дістали поранення десятки українців.

"Це вже друге рішення Міжнародного кримінально суду щодо російських воєнних злочинців. Обидва стосуються вищого військово-політичного керівництва РФ. І обидва є результатом системної роботи слідчих СБУ. За кожен злочин, скоєний в Україні, Росія буде відповідати і на полі бою, і в міжнародному трибуналі. Такі злочини не мають строку давності", — наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Скриншот допису СБУ

Подоляк відреагував на вирок Гаазького суду

Рішення Міжнародного кримінального суду прокоментував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, це "бездоганне рішення". Посадовець наголосив, що російські командувачі регулярно використовували військові інструменти для вбивства громадян України та порушували суверенітет держави.

"Це рішення явно вказує на три обставини, що змінилися. 1. Воєнні злочини Росії отримають належні юридичні оцінки… 2. Глобальний світ чітко фіксує тип тієї війни, яку Росія веде на території України й проти цивільного населення... 3. Більше жодних табу на ордери для Росії та жодних "історичних відстрочень", — підкреслив Подоляк.

Скриншот допису Подоляка

Нагадаємо, в Міжнародному суді у Гаазі винесли рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансуванні тероризму. Суд визнав країну-терористку частково винною у порушенні міжнародного права.

Також ми писали, що Гаазький суд ухвалив попереднє рішення про юрисдикцію щодо справи України проти РФ, яка стосується "спотворення поняття геноциду". В суді вирішили, що справа може розглядатися "далі по суті".