Орбан обнародовал фото со Шварценеггером в спортзале в Будапеште

Орбан со Шварценеггером в спортзале. Фото: Facebook/Orban Viktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим губернатором штата Калифорния и бодибилдером Арнольдом Шварценеггером в Будапеште. Глава правительства потренировался вместе с американским спортсменом в спортзале.

Об этом Орбан сообщил в Facebook

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"Футболка для тренировок осталась дома, но тренер не пощадил!", — написал он в соцсетях.

Скриншот поста Орбана

Орбан также обнародовал фото, на котором Шварценеггер сидит в его премьерском кресле.

Шварценеггер в кресле Орбана. Фото: Facebook/Orban Viktor

С какой целью экс-губернатор Калифорнии прибыл в Будапешт — пока неизвестно.

В то же время, СМИ пишут, что актер несколько лет назад уже посещал этот тренажерный зал в Будапеште во время съемок шестого фильма "Терминатор".