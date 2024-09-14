Орбан обнародовал фото со Шварценеггером в спортзале в Будапеште

Орбан потренировался вместе со Шварценеггером и "уступил" ему свое кресло
14 сентября 2024 21:49
Орбан со Шварценеггером в спортзале. Фото: Facebook/Orban Viktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим губернатором штата Калифорния и бодибилдером Арнольдом Шварценеггером в Будапеште. Глава правительства потренировался вместе с американским спортсменом в спортзале.
Об этом Орбан сообщил в Facebook
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"Футболка для тренировок осталась дома, но тренер не пощадил!", — написал он в соцсетях.
Орбан также обнародовал фото, на котором Шварценеггер сидит в его премьерском кресле.
С какой целью экс-губернатор Калифорнии прибыл в Будапешт — пока неизвестно.
В то же время, СМИ пишут, что актер несколько лет назад уже посещал этот тренажерный зал в Будапеште во время съемок шестого фильма "Терминатор".
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