Орбан оприлюднив фото зі Шварценеггером у спортзалі в Будапешті

Орбан потренувався разом зі Шварценеггером і "поступився" йому своїм кріслом
14 вересня 2024 21:49
Орбан зі Шварценеггером у спортзалі. Фото: Facebook/Orban Viktor
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з колишнім губернатором штату Каліфорнія та бодибілдером Арнольдом Шварценеггером у Будапешті. Очільник уряду потренувався разом з американським спортсменом у спортзалі.
Про це Орбан повідомив у Facebook.
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"Футболка для тренувань залишилася вдома, але тренер не пощадив!" — написав він у соцмережах.
Також Орбан оприлюднив фото, на якому Шварценеггер сидить у його прем'єрському кріслі.
З якою метою ексгубернатор Каліфорнії прибув до Будапешта — наразі невідомо.
Водночас ЗМІ пишуть, що актор кілька років тому вже відвідував цей тренажерний зал у Будапешті під час зйомок шостого фільму "Термінатор".
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