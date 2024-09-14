Орбан оприлюднив фото зі Шварценеггером у спортзалі в Будапешті

Орбан зі Шварценеггером у спортзалі. Фото: Facebook/Orban Viktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з колишнім губернатором штату Каліфорнія та бодибілдером Арнольдом Шварценеггером у Будапешті. Очільник уряду потренувався разом з американським спортсменом у спортзалі.

Про це Орбан повідомив у Facebook.

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"Футболка для тренувань залишилася вдома, але тренер не пощадив!" — написав він у соцмережах.

Скриншот допису Орбана

Також Орбан оприлюднив фото, на якому Шварценеггер сидить у його прем'єрському кріслі.

Шварценеггер у кріслі Орбана. Фото: Facebook/Orban Viktor

З якою метою ексгубернатор Каліфорнії прибув до Будапешта — наразі невідомо.

Водночас ЗМІ пишуть, що актор кілька років тому вже відвідував цей тренажерний зал у Будапешті під час зйомок шостого фільму "Термінатор".