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Олимпийский чемпион с России попал под санкции США

12 июня 2024 23:34
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
США ввели санкции против олимпийского чемпиона Нагорного
Российский диктатор Путин и гимнаст Никита Нагорный. Фото: Instagram/nikushkarus
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 27-летний Никита Нагорный попал под санкции США, поскольку поддерживает войну России против Украины.

Об этом говорится в обновленном санкционном списке, размещенном на сайте Министерства финансов США.

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Кроме Нагорного в список попали 30 физических и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран.

Известно, что российский гимнаст возглавляет парамилитарную организацию Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия". Также он принимает участие в различных акциях по поддержке российских солдат, воюющих в Украине.

В 2023 году санкции против Нагорного ввела Канада. Еще раньше он оказался в украинских санкционных списках.

Никита Нагорный — заслуженный мастер спорта России. В 2016 году на Олимпиаде в Рио он выиграл "серебро". В 2021 году на Олимпийских Играх в Токио завоевал "золото" в командном первенстве.

Напомним, 13-15 июня во время Саммита лидеров стран G7 США анонсируют новые санкции и меры экспортного контроля против России.

Также мы сообщали, что канадское правительство ввело санкции против приспешников экспрезидента Украины Виктора Януковича.

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