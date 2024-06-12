США ввели санкції проти олімпійського чемпіона Нагорного

Російський диктатор Путін і гімнаст Микита Нагорний. Фото: Instagram/nikushkarus

Російський гімнаст, олімпійський чемпіон 27-річний Микита Нагорний потрапив під санкції США, оскільки він підтримує війну Росії проти України.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку, що розміщений на сайті Міністерства фінансів США.

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Окрім Нагорного, у список потрапили 30 фізичних та 200 юридичних осіб із Росії, Китаю та інших країн.

Відомо, що російський гімнаст очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух "Юнармія". Також він бере участь у різноманітних акціях щодо підтримки російських солдатів, які воюють в Україні.

У 2023 році санкції проти Нагорного запровадила Канада. Ще раніше він опинився в українських санкційних списках.

Микита Нагорний — заслужений майстер спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв "срібло". У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо здобув "золото" у командній першості.

Нагадаємо, 13-15 червня, під час саміту лідерів країн G7 США анонсують нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії.

Також ми повідомляли, що канадський уряд запровадив санкції проти поплічників експрезидента України Віктора Януковича.