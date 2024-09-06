Бердянский водоканал на грани банкротства

Предприятие "Бердянскводоканал". Фото: росСМИ

Водоканал во временно оккупированном Бердянске застрял в многомиллионных долгах. Поэтому работники уже длительное время не получают заработную плату, а население может остаться вообще без водоснабжения.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Муниципальное унитарное предприятие "Бердянскводоканал", созданное оккупантами на базе украинского КП "Бердянскводоканал", застряло в огромных долгах. По информации на июль, предприятие имеет долги на общую сумму 130 миллионов рублей, начиная с 2022 года.

"Сюда включается, к примеру, оплата за электроэнергию — за определенные месяцы водоканалу нечем платить за электроэнергию. За два месяца — это май и июнь — полностью была не выплачена зарплата на более 400 работников. Не уплачены налоги, в том числе НДС и тд.", — сообщил Виктор Дудукалов.

В рамках популистического задабривания населения заработные платы сотрудникам ранее даже подняли. У простого работника это 20-23 тысячи рублей (примерно 9-11 тысяч гривен), а у руководства — 100 тысяч рублей (приблизительно 46,5 тысяч гривен). Однако выплачивать эти зарплаты у предприятия денег нет.

"Такими темпами предприятие может рано или поздно превратиться прямо в банкрота и вообще некому будет даже официально обслуживать эти сети", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

А объясняется такая ситуация тем, что в городе действуют так называемые социальные тарифы, не соответствующие рыночным. Опять же, в рамках популизма тарифы установили принудительно низкими, не опираясь на реальную стоимость. То есть, реальная стоимость кубометра воды должна быть в три-четыре раза больше установленной.

"В результате водоснабжения практически нет нормального. Большая часть воды сегодня в Бердянске течет по улицам, потому что что-то прорвалось, чтобы сломалось, никто практически не ремонтирует. Аварийные бригады либо отсутствуют, либо состоят из одного-двух человек, и они не каждый день дежурят. Некому ликвидировать даже маленькие аварии", — объяснил господин Дудукалов.

Это привело к тому, что половину времени у людей водоснабжение просто отсутствует. В некоторых домах выше шестого этажа вода просто не поднимается из-за недостаточного давления.