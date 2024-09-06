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Окупований Бердянськ може лишитись без води — водоканал на межі банкрутства

6 вересня 2024 06:57
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Бердянський водоканал на межі банкрутства
Підприємство "Бердянськводоканал". Фото: росЗМІ
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Водоканал у тимчасово окупованому Бердянську застряг у багатомільйонних боргах. Через це працівники вже тривалий час не отримують заробітну плату, а населення може залишитись взагалі без водопостачання.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Муніципальне унітарне підприємство "Бердянськводоканал", яке окупанти створили на базі українського КП "Бердянськводоканал", застрягло у вилечезних боргах. За інформацією станом на липень, підприємство має борги на загальну суму 130 мільйонів рублів, починаючи з 2022 року. 

"Сюди включається, до прикладу, оплата за електроенергію – за певні місяці водоканалу немає чим сплачувати за електроенергію. За два місяці — це травень та червень — повністю була не виплачена зарплата на більш ніж 400 працівників. Не сплачено податки, в тому числі ПДВ і тд.", — повідомив Віктор Дудукалов. 

У рамках популістичного задобрення населення, заробітні плати співробітникам раніше навіть підняли. У простого працівника це 20-23 тисячі рублів (приблизно 9-11 тисяч гривень), а у керівництва — 100 тисяч рублів (приблизно 46,5 тисяч гривень). Однак виплачувати ці зарплати підприємтво грошей не має. 

"Такими темпами підприємство може рано чи пізно перетворитися просто на банкрута і взагалі не буде кому навіть офіційно обслуговувати ці мережі", —  додав заступник голови Бердянської райради. 

А пояснюється така ситуація тим, що у місті діють так звані соціальні тарифи, які не відповідають ринковим. Знову ж таки, у рамках популізму, тарифи встановили примусово низькими, не спираючись на реальну вартість. Тобто реальна вартість кубометра води має бути в три-чотири рази більшою за встановлену. 

"В результаті водопостачання практично немає нормального. Більша частина води сьогодні в Бердянську тече по вулицях, тому що щось прорвалось, щоб поламалось, ніхто практично не ремонтує. Аварійні бригади або відсутні, або складаються з одного-двох осіб, і вони не кожного дня чергують. Немає кому ліквідувати навіть маленькі аварії", — пояснив пан Дудукалов.

Це призвело до того, що половину часу у людей водопостачання просто відсутнє. В деяких будинках вище шостого поверху вода просто не піднімається через недостатній тиск. 

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