У Бердянських школах запроваджують радянські стандарти

Перше вересня. Ілюстративне фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни продовжують процес русифікації населення. У цьому навчальному році в школах запроваджують нові "патріотичні" програми, а санкції для тих, хто не хоче віддавати дітей до місцевих шкіл, стають дедалі суворішими.

Про це Новини.LIVE розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Радянські стандарти в школах Бердянська

Напередодні початку навчального року окупанти анонсували нову освітню програму, яка, по суті, є переходом до радянських стандартів.

"Навіть назви дисциплін — радянські виключно. Типу, "Труд" тощо. І всі компоненти, які є, на мою оцінку, це така глибока радянщина. Після того, як діти навчалися за програмою "Інтелект" або "Нова українська школа", сьогодні вони повертаються на десятиріччя назад в стандартах освіти", — повідомив Віктор Дудукалов.

На додачу до цього, у шкільній програмі присутня величезна кількість російської пропаганди. Раніше окупанти запроваджували окремі класи "православʼя". Сьогодні вони пішли далі — створили клас "Росгвардії".

"Здається, 18 дітей вони набрали в такий клас "Росгвардії", профільний. Звісно, що там навчатимуть військовим дисциплінам. Це зрозуміло, що буде підготовка до того, щоб дітей з малих років готувати як майбутніх військових", — додав заступник голови Бердянської райради.

А в одній зі шкіл навіть запустили пілотний проєкт з патріотичного, морального та трудового виховання допризовної молоді. Курується він одним з фондів ФСБ.

Низький відсоток відвідування шкіл

Багато батьків через це не хочуть віддавати своїх дітей до російських шкіл. Тож у окупантів є чималий недобір учнів. Борються з цим радикальними методами.

Росіяни проводять цілі рейди, щоб знайти дітей, які не ходять до їхніх шкіл. Якщо на додачу до цього дитина ще й вчиться в українській онлайн-школі, проблеми батькам забезпечені.

"Будуть підозрювати, що ця родина є, як вони кажуть, "укронацистами", що ця родина неблагополучна для їхнього суспільства. І загрози такі, що або батьків можуть відправити на якесь увʼязнення незаконне, або є випадки, коли запускають процедуру вилучення дитини з родини саме через те, що вона не ходить до школи", — повідомив пан Дудукалов.

Та в окупантів є й інша проблема — не вистачає педагогів. Їх запрошують з Росії, але охочих переїхати на окуповану українську територію, схоже, небагато.