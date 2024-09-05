В Бердянских школах вводятся советские стандарты

Первое сентября. Иллюстративное фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске россияне продолжают процесс русификации населения. В этом учебном году в школах вводятся все новые "патриотические" программы, а санкции для тех, кто не хочет отдавать детей в местные школы, становятся все строже.

Об этом Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Советские стандарты в школах Бердянска

В преддверии начала учебного года оккупанты анонсировали новую образовательную программу, которая, по сути, является переходом к советским стандартам.

"Даже названия дисциплин — советские исключительно. Типа, "Труд" и так далее. И все компоненты, которые есть, по моему мнению, это такая глубокая советщина. После того как дети учились по программе "Интеллект" или "Новая украинская школа", сегодня они возвращаются на десятилетия назад в стандартах образования", — сообщил Виктор Дудукалов.

Вдобавок к этому, в школьной программе присутствует огромное количество российской пропаганды. Ранее оккупанты вводили отдельные классы "православия". Сегодня они пошли дальше — создали класс "Росгвардии".

"Кажется, 18 детей они набрали в такой класс "Росгвардии", профильный. Конечно, там будут обучать военным дисциплинам. Это, понятно, будет подготовка к тому, чтобы детей с малых лет готовить как будущих военных", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

А в одной из школ даже запустили пилотный проект по патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию допризывной молодежи. Курируется он одним из фондов ФСБ.

Низкий процент посещения школ

Многие родители по этим причинам не хотят отдавать своих детей в русские школы. Поэтому у окупантов есть немалый недобор учеников. Борются с этим радикальными методами.

Россияне проводят целые рейды, чтобы найти детей, которые не ходят в их школы. Если вдобавок к этому ребенок еще и учится в украинской онлайн-школе, проблемы родителям обеспечены.

"Будут подозревать, что эта семья является, как они говорят, "укронацистами", что эта семья неблагополучна для их общества. И угрозы такие, что либо родителей могут отправить на какое-нибудь заключение незаконное, либо есть случаи, когда запускают процедуру извлечения ребенка из семьи именно потому, что он не ходит в школу", — сообщил господин Дудукалов.

Но у оккупантов есть и другая проблема — не хватает педагогов. Их приглашают из России, но желающих переехать на оккупированную украинскую территорию, похоже, немного.