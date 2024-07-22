Оккупанты вывозят мусор в Луганск, игнорируя перерабатывающие станции

Оккупанты решили выбросить из России 1,5 млн тонн мусора в Луганск
Российские оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общем россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram в понедельник, 22 июля.
Вывоз мусора из России в Луганск
"Обещанные в течение двух последних лет перерабатывающие станции оккупанты так и не начали строить, а мусор в так называемую "ЛНР" уже поступает с территории РФ", — отметил Лысогор.
Россияне рассчитывают избавляться таким образом от 1,5 млн тонн отходов в год. Лысогор подчеркнул, что оккупантам безразлично, что мусор никто не будет перерабатывать. В так называемой "ЛНР" не против принимать его, ведь это "указание Кремля".
Другие проблемы в Луганске
Глава Луганской ОВА отметил, что почти два месяца учителя из Кременщины, работающие на россиян, пытались "выбить" зарплату за май, однако 15 миллионов рублей куда-то исчезли из бюджета, оставив более 500 человек ни с чем.
"Сейчас якобы договорились о дополнительно выделенных средствах. Виновных нашли, но это, конечно, не россияне", — добавил Лысогор.
Напомним, в Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.
Также россияне из временно оккупированной Луганской области вывезли почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон. Все вывезенное зерно было отправлено в пять российских городов.
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