Оккупанты вывозят мусор в Луганск, игнорируя перерабатывающие станции

Мусор в России. Фото:росСМИ

Российские оккупанты массово свозят мусор в Луганск. Они игнорируют строительство перерабатывающих станций. В общем россияне хотят вывезти 1,5 млн тонн мусора за год.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в Telegram в понедельник, 22 июля.

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Вывоз мусора из России в Луганск

"Обещанные в течение двух последних лет перерабатывающие станции оккупанты так и не начали строить, а мусор в так называемую "ЛНР" уже поступает с территории РФ", — отметил Лысогор.

Россияне рассчитывают избавляться таким образом от 1,5 млн тонн отходов в год. Лысогор подчеркнул, что оккупантам безразлично, что мусор никто не будет перерабатывать. В так называемой "ЛНР" не против принимать его, ведь это "указание Кремля".

Другие проблемы в Луганске

Глава Луганской ОВА отметил, что почти два месяца учителя из Кременщины, работающие на россиян, пытались "выбить" зарплату за май, однако 15 миллионов рублей куда-то исчезли из бюджета, оставив более 500 человек ни с чем.

"Сейчас якобы договорились о дополнительно выделенных средствах. Виновных нашли, но это, конечно, не россияне", — добавил Лысогор.

Пост Лысогора. Фото: скриншот

Напомним, в Луганской области местные жители активно борются с российскими оккупантами. Так, в захваченном Старобельске местная жительница продала солдатам армии России пирожки с канцелярскими кнопками.

Также россияне из временно оккупированной Луганской области вывезли почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон. Все вывезенное зерно было отправлено в пять российских городов.