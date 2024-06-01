Росіяни з Луганщини вивезли сотні тон зерна попри неврожай

Комбайн у полі. Фото ілюстративне: УНІАН

Росіяни з тимчасово окупованої Луганської області вивезли майже 170 тисяч тонн зерна попри цьогорічний неврожайний сезон. Все вивезене зерно було відправлено до п'яти російських міст.

Про це розповів очільник Луганської ОДА Артем Лісогор.

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Як заявив чиновник, за сприяння ватажка "ЛНР", Леоніда Пасічника, викрадення зерна відбувається навіть попри низьку врожайність, зафіксовану цьогоріч у травні.

"Відомо, що майже 170 тисяч тонн пшениці з окупованої Луганщини доправлено до Ростовської області", — заявив він.

Крім цього, викрадене зерно вже було вивезено до низки інших російських міст:

Воронежа;

Бєлгорода;

Волгограда;

Тули;

Краснодару.

В їхнє число також входять області та федеральні округи зазначених міст.

"Про стратегічний запас влада "ЛНР" не думає — головне гроші", — резюмує Лісогор, та додав, що Серебрянський ліс поблизу Кремінної досі продовжує палати внаслідок боїв поблизу міста.

Скриншот допису Лісогора

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Луганську колаборанти "ЛНР" погрожують відбирати немовлят у породіль, якщо батьки не матимуть російського паспорта.

Водночас в окупованому регіоні бойовики "ЛНР" посилили тиск на дітей завдяки "виховним годинам" щодо "уникнення співпраці з українськими спецслужбами".