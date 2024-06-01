Россияне из Луганщины вывезли сотни тонн зерна, несмотря на неурожай

Оккупанты вывезли в Россию из Луганщины 170 тонн зерна, несмотря на неурожай
Россияне из временно оккупированной Луганской области вывезли почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон. Все вывезенное зерно было отправлено в пять российских городов.
Об этом рассказал глава Луганской ОГА Артем Лисогор.
Россияне воруют зерно из Луганской области
Как заявил чиновник, при содействии главаря "ЛНР", Леонида Пасечника, похищение зерна происходит даже несмотря на низкую урожайность, зафиксированную в мае этого года.
"Известно, что почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганской области доставлены в Ростовскую область", — заявил он.
Кроме этого, похищенное зерно уже было вывезено в ряд других российских городов:
- Воронеж;
- Белгород;
- Волгоград;
- Тула;
- Краснодар.
В их число также входят области и федеральные округа указанных городов.
"О стратегическом запасе власти "ЛНР" не думают - главное деньги", — резюмирует Лисогор, и добавил, что Серебрянский лес близ Кременной до сих пор продолжает гореть в результате боев неподалеку от города.
Напомним, что во временно оккупированном Луганске коллаборанты "ЛНР" угрожают отбирать младенцев у рожениц, если у родителей нет российского паспорта.
В то же время в оккупированном регионе боевики "ЛНР" усилили давление на детей благодаря "воспитательным часам" по поводу "избежания сотрудничества с украинскими спецслужбами".
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