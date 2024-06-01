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Оккупанты вывезли в Россию из Луганщины 170 тонн зерна, несмотря на неурожай

1 июня 2024 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне из Луганщины вывезли сотни тонн зерна, несмотря на неурожай
Комбайн в поле. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Россияне из временно оккупированной Луганской области вывезли почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон. Все вывезенное зерно было отправлено в пять российских городов.

Об этом рассказал глава Луганской ОГА Артем Лисогор.

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Как заявил чиновник, при содействии главаря "ЛНР", Леонида Пасечника, похищение зерна происходит даже несмотря на низкую урожайность, зафиксированную в мае этого года.

"Известно, что почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганской области доставлены в Ростовскую область", — заявил он.

Кроме этого, похищенное зерно уже было вывезено в ряд других российских городов:

  • Воронеж;
  • Белгород;
  • Волгоград;
  • Тула;
  • Краснодар.

В их число также входят области и федеральные округа указанных городов.

"О стратегическом запасе власти "ЛНР" не думают - главное деньги", — резюмирует Лисогор, и добавил, что Серебрянский лес близ Кременной до сих пор продолжает гореть в результате боев неподалеку от города.

луганщина зерно
Скриншот сообщения Лисогора

Напомним, что во временно оккупированном Луганске коллаборанты "ЛНР" угрожают отбирать младенцев у рожениц, если у родителей нет российского паспорта.

В то же время в оккупированном регионе боевики "ЛНР" усилили давление на детей благодаря "воспитательным часам" по поводу "избежания сотрудничества с украинскими спецслужбами".

Украина
Луганская область
война в Украине
ЛНР
урожай
голод
зерно

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