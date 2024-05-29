В окупованому Луганську у батьків відбиратимуть немовлят — що відомо

Немовля. Фото: nutricia.ua

В окупованому Луганську спостерігаються грубі порушення прав людини. Колаборанти намагаються примусово роздати російські паспорти місцевому населенню, залякуючи породіль.

Про це повідомив Центр національного супротиву у середу, 29 травня.

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Примусова паспортизація в окупованому Луганську

Жінок у так званій "ЛНР" можуть прийняти до пологового будинку без російського паспорта, але під час виписки перевіряють наявність таких документів у батьків. У випадку їх відсутності, колаборанти погрожують не віддати новонароджену дитину.

Центр національного спротиву закликає міжнародні організації засудити ці дії як порушення міжнародного права та прав людини, вимагаючи покарання за ці злочини.

Раніше в Центрі національного супротиву заявили, що в російській армії зростає рівень злочинності.

Також ЦНС повідомив, що лікарні на окупованих територіях України переповнені пораненими росіянами.