В оккупированном Луганске у родителей будут отбирать младенцев — что известно
В оккупированном Луганске наблюдаются грубые нарушения прав человека. Коллаборанты пытаются принудительно раздать российские паспорта местному населению, запугивая рожениц.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 29 мая.
Принудительная паспортизация в оккупированном Луганске
Женщин в так называемой "ЛНР" могут принять в роддом без российского паспорта, но во время выписки проверяют наличие таких документов у родителей. В случае их отсутствия коллаборанты угрожают не отдать новорожденного ребенка.
Центр национального сопротивления призывает международные организации осудить эти действия как нарушение международного права и прав человека, требуя наказания за эти преступления.
Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что в российской армии растет уровень преступности.
Также ЦНС сообщил, что больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными россиянами.
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