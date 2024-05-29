Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В оккупированном Луганске у родителей будут отбирать младенцев — что известно arrow

В оккупированном Луганске у родителей будут отбирать младенцев — что известно

29 мая 2024 18:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В оккупированном Луганске у родителей будут отбирать младенцев — что известно
Младенец. Фото: nutricia.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В оккупированном Луганске наблюдаются грубые нарушения прав человека. Коллаборанты пытаются принудительно раздать российские паспорта местному населению, запугивая рожениц.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 29 мая.

Читайте также:

Принудительная паспортизация в оккупированном Луганске

Женщин в так называемой "ЛНР" могут принять в роддом без российского паспорта, но во время выписки проверяют наличие таких документов у родителей. В случае их отсутствия коллаборанты угрожают не отдать новорожденного ребенка.

Центр национального сопротивления призывает международные организации осудить эти действия как нарушение международного права и прав человека, требуя наказания за эти преступления.

Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что в российской армии растет уровень преступности.

Также ЦНС сообщил, что больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными россиянами.

россия
дети
россияне
Луганская область
оккупанты
Коллаборант
оккупация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали