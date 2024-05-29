В оккупированном Луганске у родителей будут отбирать младенцев — что известно

Младенец. Фото: nutricia.ua

В оккупированном Луганске наблюдаются грубые нарушения прав человека. Коллаборанты пытаются принудительно раздать российские паспорта местному населению, запугивая рожениц.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 29 мая.

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Женщин в так называемой "ЛНР" могут принять в роддом без российского паспорта, но во время выписки проверяют наличие таких документов у родителей. В случае их отсутствия коллаборанты угрожают не отдать новорожденного ребенка.

Центр национального сопротивления призывает международные организации осудить эти действия как нарушение международного права и прав человека, требуя наказания за эти преступления.

Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что в российской армии растет уровень преступности.

Также ЦНС сообщил, что больницы на оккупированных территориях Украины переполнены ранеными россиянами.