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Окупанти вирішили викинути з Росії 1,5 млн тонн сміття у Луганськ

22 липня 2024 13:52
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вивозять сміття до Луганська, ігноруючи переробні станції
Сміття в Росії. Фото:росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти масово звозять сміття у Луганськ. Вони ігнорують будівництво переробних станцій. Загалом росіяни хочуть вивезти 1,5 млн тонн сміття за рік.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram у понеділок, 22 липня.

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"Обіцяні упродовж двох останніх років переробні станції окупанти так і не почали будувати, а сміття до так званої "ЛНР" вже надходить з території РФ", — зазначив Лисогор.

Росіяни розраховують позбуватися таким чином 1,5 млн тонн відходів на рік. Лисогор наголосив, що окупантам байдуже, що сміття ніхто не перероблятиме. У так званій "ЛНР" не проти приймати його, адже це "вказівка Кремля".

Інші проблеми в Луганську

Очільник Луганської ОВА зазначив, що майже два місяці вчителі з Кремінщини, що працюють на росіян, намагалися "вибити" зарплату за травень, однак 15 мільйонів рублів кудись зникли з бюджету, залишивши понад 500 осіб ні з чим.

"Наразі нібито домовилися про додатково виділені кошти. Винних знайшли, але це, звісно що, не росіяни", — додав Лисогор.

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Допис Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Луганській області місцеві активно борються з російськими окупантами. Так, у захопленому Старобільську місцева жителька продала солдатам армії Росії пиріжки з канцелярськими кнопками.

Також росіяни з тимчасово окупованої Луганської області вивезли майже 170 тисяч тонн зерна попри цьогорічний неврожайний сезон. Все вивезене зерно було відправлено до п'яти російських міст.

росіяни сміття Україна Луганська область окупанти

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