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Оккупанты вербуют подростков к выполнению диверсионных задач — советы от киберполиции

24 июня 2024 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты вербуют украинских подростков через интернет — что известно
Женщина с телефоном в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты вербуют украинских подростков для использования в противоправных действиях. Враг находит их в интернете.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции в Facebook.

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Вербовка подростков к диверсиям

В киберполиции отметили, что из-за манипуляций, психологического давления или денежного вознаграждения детей пытаются привлечь к выполнению диверсионных задач.

Обычно для их осуществления спецслужбы РФ используют подростков от 13 до 18 лет.

Советы для родителей:

  • Информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений;
  • следите за онлайн-активностью в сети и кругом интернет-знакомств;
  • контролируйте соблюдение комендантского часа;
  • при получении информации о вербовке — сообщите полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.

Советы для подростков:

  • Будьте осторожны с незнакомцами в интернете, не делитесь с ними личной информацией;
  • рассказывайте взрослым о новых онлайн-знакомствах;
  • избегайте посещения интернет-ресурсов с сомнительным содержанием;
  • в первую очередь используйте официальные ресурсы для получения и проверки информации;
  • при получении предложений по совершению диверсий за деньги — сообщите полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания. 

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Пост киберполиции. Фото: скриншот
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Пост киберполиции. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение ВСУ. Фигуранты — жители Винницкой и Запорожской областей.

Также СБУ задержала в Днепре четырех мужчин, подозреваемых в подготовке серии поджогов транспорта военнослужащих ТЦК. Злоумышленники успели поджечь один из автомобилей.

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