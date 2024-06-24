Оккупанты вербуют украинских подростков через интернет — что известно

Оккупанты вербуют подростков к выполнению диверсионных задач — советы от киберполиции
Российские оккупанты вербуют украинских подростков для использования в противоправных действиях. Враг находит их в интернете.
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции в Facebook.
Вербовка подростков к диверсиям
В киберполиции отметили, что из-за манипуляций, психологического давления или денежного вознаграждения детей пытаются привлечь к выполнению диверсионных задач.
Обычно для их осуществления спецслужбы РФ используют подростков от 13 до 18 лет.
Советы для родителей:
- Информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений;
- следите за онлайн-активностью в сети и кругом интернет-знакомств;
- контролируйте соблюдение комендантского часа;
- при получении информации о вербовке — сообщите полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.
Советы для подростков:
- Будьте осторожны с незнакомцами в интернете, не делитесь с ними личной информацией;
- рассказывайте взрослым о новых онлайн-знакомствах;
- избегайте посещения интернет-ресурсов с сомнительным содержанием;
- в первую очередь используйте официальные ресурсы для получения и проверки информации;
- при получении предложений по совершению диверсий за деньги — сообщите полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.
Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение ВСУ. Фигуранты — жители Винницкой и Запорожской областей.
Также СБУ задержала в Днепре четырех мужчин, подозреваемых в подготовке серии поджогов транспорта военнослужащих ТЦК. Злоумышленники успели поджечь один из автомобилей.
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