Оккупанты вербуют украинских подростков через интернет — что известно

Женщина с телефоном в руках. Фото: Pexels

Российские оккупанты вербуют украинских подростков для использования в противоправных действиях. Враг находит их в интернете.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции в Facebook.

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Вербовка подростков к диверсиям

В киберполиции отметили, что из-за манипуляций, психологического давления или денежного вознаграждения детей пытаются привлечь к выполнению диверсионных задач.

Обычно для их осуществления спецслужбы РФ используют подростков от 13 до 18 лет.

Советы для родителей:

Информируйте об опасности вербовки и последствиях совершения преступлений;

следите за онлайн-активностью в сети и кругом интернет-знакомств;

контролируйте соблюдение комендантского часа;

при получении информации о вербовке — сообщите полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.

Советы для подростков:

Будьте осторожны с незнакомцами в интернете, не делитесь с ними личной информацией;

рассказывайте взрослым о новых онлайн-знакомствах;

избегайте посещения интернет-ресурсов с сомнительным содержанием;

в первую очередь используйте официальные ресурсы для получения и проверки информации;

при получении предложений по совершению диверсий за деньги — сообщите полицию по номеру 102 или заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены суровые наказания.

Пост киберполиции. Фото: скриншот

Пост киберполиции. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение ВСУ. Фигуранты — жители Винницкой и Запорожской областей.

Также СБУ задержала в Днепре четырех мужчин, подозреваемых в подготовке серии поджогов транспорта военнослужащих ТЦК. Злоумышленники успели поджечь один из автомобилей.