Окупанти вербують українських підлітків через інтернет — що відомо

Жінка з телефоном в руках. Фото: Pexels

Російські окупанти вербують українських підлітків для використання у протиправних діях. Ворог знаходить їх в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба кіберполіції у Facebook.

Читайте також:

Вербування підлітків до диверсій

У кіберполіції зазначили, що через маніпуляції, психологічний тиск або грошову винагороду дітей намагаються залучити до виконання диверсійних завдань.

Зазвичай для їх здійснення спецслужби РФ використовують підлітків віком від 13 до 18 років.

Поради для батьків:

інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;

слідкуйте за онлайн-активністю у мережі та колом інтернет-знайомств;

контролюйте дотримання комендантської години;

при отриманні інформації про вербування — повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Поради для підлітків:

будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією;

розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства;

уникайте відвідування інтернет-ресурсів із сумнівним вмістом;

передусім використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації;

при отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші — повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання.

Допис кіберполіції. Фото: скриншот

Допис кіберполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення ЗСУ. Фігуранти — мешканці Вінниччини та Запоріжжя.

Також СБУ затримала в Дніпрі чотирьох чоловіків, яких підозрюють у підготовці серії підпалів транспорту військовослужбовців ТЦК. Зловмисники встигли підпалити один із автомобілів.