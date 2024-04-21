Районы Германии больше не хотят принимать беженцев из Украины

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Немецкие округа больше не хотят принимать украинских беженцев. Они требуют от федерального правительства и ЕС принять меры по борьбе с высоким уровнем миграции.

Пишет издание "Die Welt" .

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Из-за высокого числа миграций округа Германии еще раз предупреждают о чрезмерных требованиях, требуя от Берлина и ЕС бороться с этим. Среди этих требований – остановка притока беженцев из Украины, последовательный пограничный контроль и дебаты о "пределе эффективности".

"Некоторые районы и муниципалитеты переполнены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех людей больше невозможна. Проблем становится все больше и больше" , - сказал президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер.

Районы больше не хотят принимать беженцев

В сообщении говорится, что только в Баден-Вюртемберг проживает вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

"При всей важной солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли стольким людям из страны, которую атакует Россия, приезжать к нам" , — сказал политик ХДС Загер.

Он предложил "защищенное от погодных условий жилье на безопасном мероприятии Украины". Добавив, что, возможно, Польша также готова была бы принять больше украинских беженцев, если бы получила поддержку со стороны ЕС.

Количество соискателей убежища падает, но "настоящего изменения тенденции" не предполагается. Зимой цифры всегда снижались. Кроме того, несмотря на обещания федерального правительства маловероятно, что количество депортаций существенно возрастет.

"Осеннее объявление канцлера Олафа Шольца о том, что государство "наконец будет массово депортировать" людей, было ничем иным, как успокаивающей таблеткой с горьким привкусом, поскольку она не сработала" , - сказал Райнхард Загер.

Напомним, что недавно в Германии была введена система социальных платежных карт. Теперь каждый четвертый беженец решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

Чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев.