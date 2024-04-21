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Округи Німеччини більше не хочуть приймати українських біженців

21 квітня 2024 17:09
- Валерія Барановська
Райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців із України
Українські біженці. Фото: УНІАН
- Валерія Барановська

Німецькі округи більше не хочуть приймати українських біженців. Вони вимагають від федерального уряду та ЄС вжити заходів щодо боротьби з високим рівнем міграції.

Пише видання "Die Welt".

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Через високе число міграцій округи Німеччини вкотре попереджають про надмірні вимоги, вимагаючи від Берліна та ЄС боротися з цим. Серед цих вимог — зупинка припливу біженців із України, послідовний прикордонний контроль і дебати про "ліміт ефективності".

"Деякі райони та муніципалітети переповнені легальною та нелегальною міграцією. Інтеграція всіх людей більше неможлива. Проблем стає все більше і більше", — сказав президент Німецької асоціації округів (DLT) Райнхард Загер.

Райони більше не хочуть приймати біженців

У повідомленні йдеться, що лише в Баден-Вюртемберзі проживає вдвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

"При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїжджати до нас", — сказав політик ХДС Загер.

Він запропонував "захищене від погодних умов житло на безпечному заході України". Додавши, що, можливо, Польща також була б готова прийняти більше українських біженців, якби отримала підтримку з боку ЄС. 

Кількість шукачів притулку падає, але "справжньої зміни тенденції" не передбачається. Взимку цифри завжди знижувалися. Крім того, незважаючи на обіцянки федерального уряду, малоймовірно, що кількість депортацій істотно зросте.

"Осіннє оголошення канцлера Олафа Шольца про те, що держава "нарешті масово депортуватиме" людей, було нічим іншим, як заспокійливою пігулкою з гірким присмаком, оскільки вона не спрацювала", — сказав Райнхард Загер.

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карт. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.

У свою чергу Чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців.

Німеччина
біженці
мігранти
ЄС

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