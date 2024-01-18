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Офис Генпрокурора требует арестовать подозреваемых по делу Гринкевича

18 января 2024 22:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Офис Генпрокурора требует арестовать подозреваемых по делу Гринкевича
Бизнесмен Игорь Гринкевич. Фото: stopcor.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Офис Генпрокурора обратился в Печерский районный суд Киева с запросом о предоставлении ареста как формы содержания для трех подозреваемых по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ. При этом сохраняется возможность внесения залога в размере 500 миллионов гривен для каждого из них. 

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Офис Генпрокурора требует арестовать подозреваемых по делу закупок одежды для ВСУ

Сообщается, что трое подозреваемых, включая двух руководителей компаний и их представителя, обвиняются в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму в один миллиард гривен. 

В своем заявлении в суде прокуратура настаивает на применении к ним меры пресечения в виде ареста, предлагая альтернативу в виде залога в размере 500 миллионов гривен для каждого. 

Печерский районный суд начал рассмотрение первого из этих ходатайств.

Офис Генпрокурора
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ГБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевич получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

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ВСУ
правосудие
Офис генерального прокурора
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Игорь Гринкевич

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