Офіс Генпрокурора вимагає заарештувати підозрюваних у справі Гринкевича

Бізнесмен Ігор Гринкевич. Фото: stopcor.org

Офіс Генпрокурора звернувся до Печерського районного суду Києва із запитом про надання арешту як форми утримання для трьох підозрюваних у справі про поставки неякісного одягу для ЗСУ. При цьому зберігається можливість внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень для кожного з них.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Повідомляється, що трьох підозрюваних, включаючи двох керівників компаній та їх представника, звинувачують у постачанні неякісного одягу для Збройних сил України на суму в один мільярд гривень.

У своїй заяві в суді прокуратура наполягає на застосуванні до них запобіжного заходу у вигляді арешту, пропонуючи альтернативу у вигляді застави у розмірі 500 мільйонів гривень для кожного.

Печерський районний суд розпочав розгляд першого з цих клопотань.

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив із заявою про можливу протиправну діяльність батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла у рамках чинного законодавства України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.