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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт против замглавы госдумы РФ

26 января 2024 11:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт против замглавы госдумы РФ
Заседание госдумы РФ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского олигарха, являющегося заместителем главы госдумы РФ. Он голосовал за "принятие в состав России" Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российского олигарха, заместителя председателя госдумы РФ по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей, а также оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Обвиняемый способствовал военной агрессии РФ и голосовал за "принятие в состав РФ" Херсонской и Запорожской областей.

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Российский олигарх и замглавы госдумы РФ. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фигурант вместе с другими лицами является конечным бенефициаром группы энергетических компаний VS Energy, работающей в Украине. В ее управлении есть объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и следующих областях:

  • Житомирской;
  • Херсонской;
  • Кировоградской;
  • Черновицкой;
  • Ровенской.

На их корпоративные права наложен арест.

К тому же, используя медиа, российский олигарх оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию против Украины. Он говорит, что временно оккупированные области Украины — это экономическая территория, которую РФ должна не спонсировать, а развивать и использовать в собственных экономических целях.

"По материалам уголовного производства Высшим антикоррупционным судом рассматривается иск Министерства юстиции Украины о взыскании в доход государства принадлежащих российскому олигарху активов", — говорится в сообщении.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Украине судили российских информаторов, корректировавших обстрелы электроподстанций в Харькове и Славянске. За деятельность в пользу врага они получили 8 и 10 лет заключения.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Инженеру-механику было объявлено подозрение по факту содействия российской агрессии в Украине.

война
суд
правосудие
олигархи
россияне
Офис генерального прокурора

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