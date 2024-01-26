Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ

Засідання держдуми РФ. Фото: росЗМІ

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського олігарха, який є заступником голови держдуми РФ. Він голосував за "прийняття до складу Росії" Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ

"Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського олігарха, заступника голови держдуми РФ за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, а також виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

Обвинувачений сприяв військовій агресії РФ та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.

Російський олігарх та заступник голови держдуми РФ. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фігурант разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром групи енергетичних компаній VS Energy, яка працює в Україні. В її управлінні є об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та таких областях:

Житомирській;

Херсонській;

Кіровоградській;

Чернівецькій;

Рівненській.

На їхні корпоративні права накладено арешт.

До того ж, використовуючи медіа, російський олігарх виправдовує та визнає правомірною збройну агресію проти України. Він каже, що тимчасово окуповані області Україні — це економічна територія, яку РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях.

"За матеріалами кримінального провадження Вищим антикорупційним судом розглядається позов Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави належних російському олігарху активів", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. За діяльність на користь ворога вони отримали 8 та 10 років ув'язнення.

Також ми писали, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Інженеру-механіку було оголошено підозру за фактом сприяння російській агресії в Україні.