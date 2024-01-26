Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ arrow

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ

26 січня 2024 11:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ
Засідання держдуми РФ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського олігарха, який є заступником голови держдуми РФ. Він голосував за "прийняття до складу Росії" Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ

"Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського олігарха, заступника голови держдуми РФ за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, а також виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

Обвинувачений сприяв військовій агресії РФ та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.

null
Російський олігарх та заступник голови держдуми РФ. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фігурант разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром групи енергетичних компаній VS Energy, яка працює в Україні. В її управлінні є об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та таких областях:

  • Житомирській;
  • Херсонській;
  • Кіровоградській;
  • Чернівецькій;
  • Рівненській.

На їхні корпоративні права накладено арешт.

До того ж, використовуючи медіа, російський олігарх виправдовує та визнає правомірною збройну агресію проти України. Він каже, що тимчасово окуповані області Україні — це економічна територія, яку РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях.

"За матеріалами кримінального провадження Вищим антикорупційним судом розглядається позов Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави належних російському олігарху активів", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. За діяльність на користь ворога вони отримали 8 та 10 років ув'язнення.

Також ми писали, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Інженеру-механіку було оголошено підозру за фактом сприяння російській агресії в Україні.

війна
суд
правосуддя
олігархи
росіяни
Офіс генерального прокурора

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі