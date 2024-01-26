Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ
Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського олігарха, який є заступником голови держдуми РФ. Він голосував за "прийняття до складу Росії" Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Обвинувальний акт проти заступника голови держдуми РФ
"Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського олігарха, заступника голови держдуми РФ за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, а також виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.
Обвинувачений сприяв військовій агресії РФ та голосував за "прийняття до складу РФ" Херсонської та Запорізької областей.
Фігурант разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром групи енергетичних компаній VS Energy, яка працює в Україні. В її управлінні є об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та таких областях:
- Житомирській;
- Херсонській;
- Кіровоградській;
- Чернівецькій;
- Рівненській.
На їхні корпоративні права накладено арешт.
До того ж, використовуючи медіа, російський олігарх виправдовує та визнає правомірною збройну агресію проти України. Він каже, що тимчасово окуповані області Україні — це економічна територія, яку РФ повинна не спонсорувати, а розвивати і використовувати у власних економічних цілях.
"За матеріалами кримінального провадження Вищим антикорупційним судом розглядається позов Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави належних російському олігарху активів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні судили російських інформаторів, які коригували обстріли електропідстанцій у Харкові та Слов'янську. За діяльність на користь ворога вони отримали 8 та 10 років ув'язнення.
Також ми писали, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Інженеру-механіку було оголошено підозру за фактом сприяння російській агресії в Україні.
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