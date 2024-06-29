Подпольная деятельность РФ в Европе — Вена стала "базой" для Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Чиновники из Австрии, других стран Европы и Соединенных Штатов Америки заявили, что Вена стала "базой" для подпольной деятельности РФ, в частности, координации финансовой и логистической поддержки для убийств, диверсий и вербовки по всей Европе. Также именно в Вене российским госслужащим заплатили за убийство пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal в пятницу, 28 июня.

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Деятельность российских чиновников в Австрии

В австрийской разведке отметили, что за два года количество российских чиновников в Австрии увеличилось до более чем 500. Около половины из них являются дипломатами и менеджерами, другая половина фактически действует как шпионы.

Спецслужащие подозревают, что российские оперативники в Австрии также следят за транспортировкой военной помощи для Украины, и именно в Вене чиновники РФ заплатили убийцам российского пилота Кузьмина, который похитил Ми-8 и перегнал его в Украину, ведь раньше мужчину нашли убитым в Испании.

Также по данным австрийских спецслужб, Россия переправляет наличные немалыми суммами в Австрию, а затем российские "дипломаты" развозят ее по Европе в личных вещах, которые полиция не может проверить.

"Мы становимся проблемой для наших соседей, потому что Россия использует нас как оперативную базу", — заявили в австрийской разведке.

В МВД Австрии подчеркнули, что страна — одна из самых безопасных из-за эффективных структур безопасности. В ведомстве заверили, что разведка знает об угрозе российских шпионов и противодействует им в рамках закона.

Напомним, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС построить оборонительную линию на границе с Россией и Белоруссией. Страны подчеркивают необходимость защитить Евросоюз от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы.

Также недавно в Литве решили расторгнуть договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Это связано с тем, что Литва не хочет тесно сотрудничать с государством-агрессором.