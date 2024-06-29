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Одна з країн Європи стала центром підпільної діяльності РФ — подробиці WSJ

29 червня 2024 02:15
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Інна Буряк
редактор
Підпільна діяльність РФ у Європі — Відень став "базою" для Кремля
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посадовці з Австрії, інших країн Європи та Сполучених Штатів Америки заявили, що Відень став "базою" для підпільної діяльності РФ, зокрема, координації фінансової та логістичної підтримки для убивств, диверсій та вербування по всій Європі. Також саме у Відні російським держслужбовцям заплатили за вбивство пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8. 

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal у п'ятницю, 28 червня.

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Діяльність російських посадовців в Австрії

В австрійській розвідці зазначили, що за два роки кількість російських посадовців в Австрії збільшилась до більш як 500. Близько половини з них є дипломатами та менеджерами, інша половина фактично діє як шпигуни.

Спецслужбовці підозрюють, що російські оперативники в Австрії також слідкують за транспортуванням військової допомоги для України, і саме у Відні посадовці РФ заплатили вбивцям російського пілота Кузьміна, який викрав Мі-8 і перегнав його в Україну, адже раніше чоловіка знайшли вбитим в Іспанії. 

Також за даними австрійських спецслужб, Росія переправляє готівку чималими сумами до Австрії, а потім російські "дипломати" розвозять її по Європі в особистих речах, які поліція не може перевірити.

"Ми стаємо проблемою для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу", — заявили в австрійській розвідці.

В МВС Австрії наголосили, що країна — одна з найбезпечніших через ефективні безпекові структури. У відомстві запевнили, що розвідка знає про загрозу російських шпигунів і протидіє їм в межах закону. 

Нагадаємо, що Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС побудувати оборонну лінію на кордоні з Росією та Білоруссю. Країни наголошують на необхідності захистити Євросоюз від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви.

Також нещодавно в Литві вирішили розірвати договір із Росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Це пов'язано з тим, що Литва не хоче тісно співпрацювати з державою-агресоркою.

розвідка
військова допомога
Австрія
розслідування
війна в Україні
Відень
Росія

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