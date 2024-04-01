Глава Rheinmetall заявил, что США не будут помогать Европе в случае конфликта, — FT

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Bild

Глава военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер обратился к европейским странам по поводу укрепления сотрудничества в сфере обороны. По его словам, Соединенные Штаты Америки не будут помогать Европе в случае конфликта.

Об этом сообщает Financial Times в понедельник, 1 апреля.

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Паппергер отметил, что если Европа хочет более тесного сотрудничества в сфере обороны, странам необходимо специализироваться на различных видах военных технологий.

"Не имеет особого смысла, если мы, скажем, выберем вторую или третью лучшую технологию, потому что этого хочет одна нация по националистическим причинам. Это самая сложная дискуссия, которую они ведут на правительственном уровне... Нам нужны крупные компании в Европе", — отметил он.

Отмечается, что попытки лидеров ЕС укрепить сотрудничество в сфере обороны сталкиваются с трудностями из-за раздробленности отрасли. Европейские производители оружия конкурируют между собой, военные бюджеты контролируются на национальном уровне, а отдельные страны стремятся сохранить контроль над стратегическими цепочками поставок, заводами, рабочими местами и технологическими преимуществами.

По словам Паппергера, гонка за восстановление военной мощи страны продолжится независимо от того, кто окажется в Белом доме после выборов в США.

"США больше внимания уделяют Азиатско-тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в одиночестве", — отметил он.

В материале говорится, что в последние десятилетия лидеры европейских стран считали, что США придут на помощь континенту в случае военной угрозы, но "этого больше не произойдет".

Напомним, немецкие спецслужбы выпустили аналитический доклад, в котором предупреждают о возможном нападении РФ на страны НАТО, начиная с 2026 года. Россия готовится к широкомасштабному конфликту с Западом.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о планах России после проведения выборов. По его словам, враг активно готовится к противостоянию с Европой.