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Очільник Rheinmetall заявив, що США не допомагатимуть Європі у разі конфлікту, — FT

1 квітня 2024 11:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільник Rheinmetall заявив, що США не допомагатимуть Європі у разі конфлікту, — FT
Очільник Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Bild
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник військового підрядника Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер звернувся до європейських країн щодо зміцнення співпраці у сфері оборони. За його словами, Сполучені Штати Америки не допомагатимуть Європі у разі конфлікту.

Про це повідомляє Financial Times у понеділок, 1 квітня.

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Паппергер зазначив, якщо Європа хоче тіснішої співпраці у сфері оборони, країнам необхідно спеціалізуватися на різних видах військових технологій.

"Не має особливого сенсу, якщо ми, скажімо, виберемо другу або третю найкращу технологію, тому що цього хоче одна нація з націоналістичних причин. Це найскладніша дискусія, яку вони ведуть на урядовому рівні... Нам потрібні великі компанії в Європі", — зазначив він.

Зазначається, що намагання лідерів ЄС зміцнити співпрацю в сфері оборони стикаються з труднощами через роздробленість галузі. Європейські виробники зброї конкурують між собою, військові бюджети контролюються на національному рівні, а окремі країни прагнуть зберегти контроль над стратегічними ланцюжками поставок, заводами, робочими місцями та технологічними перевагами.

За словами Паппергера, перегони за відновлення військової могутності країни продовжаться незалежно від того, хто опиниться в Білому домі після виборів у США.

"США більше уваги приділяють Азійсько-тихоокеанському регіону, ніж Європі. Якщо дуже ризикована ситуація в регіоні призведе до повномасштабного збройного конфлікту, США зосередяться на Азії, і тоді Європа залишиться на самоті", — зазначив він.

У матеріалі йдеться, що в останні десятиліття лідери європейських країн вважали зрозумілим, що США прийдуть на допомогу континенту в разі військової загрози, але "цього більше не станеться".

Нагадаємо, німецькі спецслужби випустили аналітичну доповідь, в якій попереджають про можливий напад РФ на країни НАТО, починаючи з 2026 року. Росія готується до широкомасштабного конфлікту із Заходом.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів про плани Росії після проведення виборів. За його словами, ворог активно готується до протистояння з Європою.

США
Німеччина
конфлікт
Європа
безпека

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