Глава МВД отреагировал на убийство полицейского в Винницкой области

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: РБК-Украина

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко решительно отреагировал на трагическое убийство полицейского в Винницкой области. В своем обращении глава МВД осудил это ужасное преступление и призвал найти и наказать виновных стрелков.

Это обращение глава МВД Игорь Клименко опубликовал в Telegram.

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Обращение главы МВД

"Неважно кто и в какой одежде, в каком состоянии и по какой причине. Оправдание этому преступлению нет и не может быть. Стрельцов необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона", — заявил Игорь Клименко.

Министр также выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего полицейского, подчеркнув, что этот трагический случай подчеркивает опасность ситуации, с которой сталкиваются правоохранители.

"Этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет", — добавил министр.

Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Напомним, что в Винницкой области неизвестные лица в камуфляже совершили нападение на полицейских.

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