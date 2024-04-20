Очільник МВС відреагував на вбивство поліцейського на Вінниччині

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко рішуче відреагував на трагічне вбивство поліцейського на Вінничині. У своєму зверненні глава МВС засудив цей жахливий злочин і закликав знайти та покарати винних стрільців.

Це зверненні глава МВС Ігор Клименко опублікував у Telegram.

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"Неважливо хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону," — заявив Ігор Клименко.

Міністр також висловив щирі співчуття родині та близьким загиблого поліцейського, підкресливши, що цей трагічний випадок підкреслює небезпечність ситуації, з якою зіштовхуються правоохоронці.

"Цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає," — додав міністр.

Допис Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Вінниччині невідомі особи у камуфляжі здійснили напад на поліцейських.

Також ми писали про те, що Поліція розшукує причетних до вбивства поліцейського на Вінниччині.