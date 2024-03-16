Обстрел Одессы и "выборы" РФ на оккупированной части Украины — США видят связь

Постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Фото: Reuters

Представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ применяет комплексную стратегию для захвата украинских территорий, которая включает в себя ракетные обстрелы городов и проведение "голосований" на временно оккупированных территориях. Посол осудила ракетные удары по Одессе, которые привели к гибели по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщило издание "Укринформ" в субботу, 16 марта.

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Томас-Гринфилд подчеркнула, что нелегитимные действия России, такие как аннексия Крыма и проведение фиктивных выборов, не являются случайными, но складываются в общий паттерн действий, направленных на захват территории.

Томас-Гринфилд утверждает, что Соединенные Штаты никогда не признают претензии России на украинские территории и осуждают продолжающуюся оккупацию части Украины.

"Мы однозначно осуждаем продолжение оккупации Россией части Украины", — заявила посол.

Представитель США также призвала международное сообщество присоединиться к усилиям США в привлечении к ответственности тех, кто организовывает и проводит фиктивные выборы на оккупированных территориях, и предостерегла так называемых "наблюдателей на выборах" от легитимизации этого процесса, назвав их "пешками в игре Кремля".

"Любой человек из тех, кто поддерживает Кремль, чтобы создать хлипкую видимость легитимности, является просто пешкой в их игре", — сказала дипломат.

Напомним, в преддверии выборов президента РФ, граждане не поддерживающие политику кремлевского режима, устроили на избирательных участках настоящие бунты.

Ранее главы комитетов по международным делам двадцати ведущих стран мира, включая Украину, совместно осудили выборы в России, из-за планов Кремля провести их и на оккупированных территориях нашей страны.